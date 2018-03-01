Бизнес

Новости

«Интерфакс» сообщил о возможной отставке президента АФК «Система» Шамолина

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин покинет свой пост, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Его место может занять президент МТС Андрей Дубовсков, говорят собеседники агентства.

АФК «Система» не стала комментировать «Интерфаксу» эту информацию. Агентство уточняет, что президентом МТС вместо Дубовскова может стать финансовый директор компании Алексей Корня.

Шамолин стал президентом «Системы» весной 2011 г. В марте 2017 г. его контракт продлили до 2020 г.

То, что пост президента «Системы» может занять Дубовсков, «Ведомостям» подтвердил источник в одной из подконтрольных АФК структур. Отставку Шамолина подтвердил и высокопоставленный источник в АФК. Основной владелец и председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков попросил перезвонить позже.

Однако он уже подтвердил РБК информацию об уходе Шамолина: «Он переходит на другую самостоятельную работу. Он же у нас [остается]». Официальное объявление будет на днях, уточнил Евтушенков.