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Инвесторы согласились выкупить бывшую компанию Харви Вайнштейна

Инвесторы в последний момент договорились о приобретении активов Weinstein Company (TWC), которое спасет от запланированного банкротства компанию известного продюсера Харви Вайнштейна, сообщает газета The Wall Street Journal.

Ранее инвесторы во главе с предпринимательницей и бывшим руководителем управления США по делам малого бизнеса Марией Контрерас-Свит не могли прийти к согласию по сделке с руководством компании. «Сделка обеспечит компенсацию жертвам (домогательств) и сохранит работу сотрудникам», — сообщила представитель компании. По информации издания, выкуп долгов TWC и запуск на ее платформе новой фирмы обойдется в $500 млн. Издание отмечает, что при такой цене нынешние владельцы компании, скорее всего, не получат прибыли от сделки.

Ранее Weinstein Co. сообщила, что у компании нет иного выбора, кроме подачи иска о банкротстве. С таким заявлением компания выступила после провала переговоров с группой инвесторов. Мария Контрерас-Свит отметила, что ее команда намерена создать новую компанию с «новым советом директоров и новой концепцией, воплощающей принципы, которых мы придерживаемся с момента начала этого процесса прошлой осенью».

Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока The New York Times и The New Yorker не опубликовали в октябре 2017 г. материалы о его распущенном поведении. После этого более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях, среди них Анджелина Джоли, Сельма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

Позже обе созданные им и его братом компании сообщили об отстранении продюсера от обязанностей гендиректора. Вайнштейна также исключили из Американской академии кинематографических искусств и наук, Британской академии кино и телевидения BAFTA и из американской Телевизионной академии.