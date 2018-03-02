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«Нафтогаз» начал закупки газа у польской PGNiG

«Нафтогаз Украины» подписал контракт с польской национальной газовой компанией PGNiG (Польша) на покупку в марте более 60 млн куб. м газа после отказа российского «Газпрома» от поставок, сообщила пресс-служба украинской компании. Поставки начались утром 2 марта через узел Hermanowice.

«Нафтогаз Украины» сделал предоплату для возобновления поставок российского газа с марта, но «Газпром» вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту. В «Нафтогазе» расценивают отказ «Газпрома» от поставки природного газа по произведенной предоплате как нарушение договора и невыполнение решения Стокгольмского арбитража.

В пятницу «Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом».