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Китай пообещал открыть производственный сектор для иностранного бизнеса

Производственный сектор Китая в 2018 г. будет полностью открыт для иностранного бизнеса, пообещал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Его слова приводит South China Morning Post.

«Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам, как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях, будет расширен», – объявил китайский политик, выступая с докладом о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший орган государственной власти Китая) 13-го созыва.

Китайский чиновник заметил, что власти КНР планируют расширять участие иностранных бизнесменов в таких сферах, как банковская деятельность, ценные бумаги, управление фондами. Он подчеркнул, что иностранные инвесторы вскоре смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а «процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены».

В то же время, по мнению Ли Кэцяна, мир должен готовиться к растущему протекционизму со стороны разных стран, и в этой ситуации Китай также должен бороться за защиту своих интересов. Китайский премьер тем не менее не делал прямых ссылок на США или американского президента Дональда Трампа, который ранее объявил о скором введении заградительных пошлин на металлы.

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