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«Детский мир» увеличил чистую прибыль за 2017 год на 27%

Чистая прибыль ГК «Детский мир» по итогам 2017 г. увеличилась на 26,8% до 4,8 млрд руб., сказано в аудированной финансовой отчетности компании по МСФО.

Выручка группы за этот же период выросла на 21,9% до 97 млрд руб., скорректированная прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) – на 30% до 10,7 млрд руб., рентабельность по этому показателю увеличилась до 11%.

Сопоставимые продажи «Детского мира» в России, т. е. в магазинах, работающих не менее 12 месяцев, увеличились на 7,2% благодаря росту числа чеков (+12,2%). При этом размер среднего чека в таких магазинах группы сократился на 4,4%. Гендиректор ритейлера Владимир Чирахов объясняет это снижением инфляции и стабилизацией курса рубля. Кроме того, компания продолжает увеличивать в обороте долю товаров под собственной торговой маркой и, соответственно, снижать цену, поскольку покупатели продолжают экономить, добавляет собеседник «Ведомостей».

ГК «Детский мир» – крупнейший в России продавец детских товаров с долей рынка около 20%, по собственным данным. На конец 2017 г. сеть объединяла 622 магазина «Детский мир» и ELC суммарной площадью 688 000 кв. м.

В ближайшие четыре года группа планирует открыть не менее 250 магазинов под брендом «Детский мир», сообщила компания. В том числе план на 2018 г. – открыть не менее 70 магазинов, заявил «Ведомостям» Чирахов. «Это очень консервативный прогноз», – подчеркнул он. Год назад компания давала такой же прогноз по открытию новых точек, однако по факту в 2017 г. запустила 104 новых магазина. По итогам полугодовых результатов компания может уточнить свои планы, не исключил Чирахов.

Основным акционером «Детского мира» (52,1% акций) является АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В феврале 2017 г. ритейлер провел IPO на Московской бирже.

Менеджмент «Детского мира» будет рекомендовать направить на дивиденды всю чистую прибыль группы за 2017 г. по РСБУ, указывает компания. Отчетность по РСБУ ожидается в конце марта, отметил представитель ритейлера.