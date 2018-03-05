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Правительство утвердило критерии частоты проверки бизнеса

Правительство утвердило критерии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от которых будет зависеть периодичность проверок Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Категоризация бизнеса для антимонопольной службы вводится в рамках применения риск-ориентированного подхода при реализации госконтроля (надзора).

Плановые проверки компаний из категории среднего риска ФАС сможет проводить не чаще одного раза в три года. К этой категории компаний относятся торговые сети с годовой выручкой свыше 400 млн руб., а также естественные монополии с выручкой более 10 млрд руб.

Проверять компании из категории умеренного риска антимонопольная служба сможет не чаще раза в пять лет. К такой категории отнесены компании с выручкой более 10 млрд руб., работающие в сферах производства и продажи лекарственных препаратов и медизделий, предоставления медицинских услуг, услуг связи, транспортных услуг, жилищно-коммунального хозяйства, транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам.

В отношении компаний из категории низкого риска плановые проверки проводиться не будут. Это позволит снизить административное давление на малый, средний бизнес и ИП и уменьшить их издержки, указывают в правительстве.