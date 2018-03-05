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Минкомсвязи назвало «посильными» затраты операторов по закону Яровой

Выполнение требований антитеррористических поправок в законодательство в рамках пакета Яровой потребует от операторов «вполне посильных» расходов. Об этом заявил руководитель Минкомсвязи Николай Никифоров, передает «Интерфакс». Министр подчеркнул, что ведомство не прогнозирует серьезного роста цен на услуги операторов.

«Мы сняли все непонимания у операторов, которые говорили, что нужны какие-то триллионы рублей. Триллионы рублей не нужны, даже сотни миллиардов не нужны, речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей для каждого крупного оператора. Это вполне посильные деньги, мы не прогнозируем какое-то серьезное увеличение цен», – поделился Никифоров.

Он подчеркнул, что отсутствие «драматического роста цен» гарантирует серьезная совместная работа ведомства с операторами и ФСБ. В то же время Никифоров напомнил, что цены мобильной связи в России за счет высокой конкуренции одни из самых низких в мире. «Дешевле, чем у нас, только в Гонконге», – подытожил министр.

По его словам, исполнение закона тем не менее не сделает рентабельным производство в России жестких дисков, даже несмотря на гигантский объем подлежащих хранению данных. В то же время разработка программного обеспечения, центральные процессоры, а также финальная сборка серверов, возможно, будут происходить в России.

Норма о хранении пользовательского трафика вступит в силу с 1 июля 2018 г. Сейчас правительство обсуждает возможность отложить ее на несколько месяцев. Минкомсвязи ожидает, что постановление правительства с предложениями о сроках вступления в силу антитеррористического пакета будет подписано в I квартале 2018 г.

7 июля 2017 г. президент Владимир Путин подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству. Соответствующая инициатива обязывает операторов и интернет-компании хранить электронные сообщения пользователей в срок до полугода. Закон также обязывает операторов хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков в течение трех лет, интернет-компании – в течение года. Операторы связи («Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele2) оценивали затраты на реализацию закона в 2,2 трлн руб., называя их неподъемными.