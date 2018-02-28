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Никифоров рассказал о возможной отсрочке вступления в силу «закона Яровой»

Срок вступления в силу антитеррористического закона Ирины Яровой в части хранения пользовательского трафика может быть перенесен с 1 июля на 1 октября 2018 г., сообщил журналистам министр связи Николай Никифоров.

«Нужно дождаться выхода постановления правительства, но сейчас там рассматривается вариант, что в части голосовых услуг правоприменение закона начнется с 1 июля, а в части хранения данных - с 1 октября», - заявил министр (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, острых разногласий по постановлению нет, Минкомсвязи поддерживает такой вариант. «Если у аппарата правительства нет каких-то возражений, мы считаем, что [решение] согласовано», - отметил Никифоров.

О том, что вступление в силу закона Яровой может быть отложено, сообщал в январе вице-премьер Аркадий Дворкович. «Пока небольшая отсрочка обсуждается, на несколько месяцев. Сейчас разрабатываются поправки», - говорил он.

Пакет антитеррористических поправок депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова должен вступить в силу с 1 июля 2018 г. Он предписывает операторам и интернет-сервисам до шести месяцев хранить записи всех телефонных разговоров, переписку и пересылаемый пользователями контент.

В июле 2017 г. комиссия правительства по законопроектной деятельности рассматривала законопроект сенатора Антона Белякова о переносе вступления в силу закона на 2023 г. В проекте отзыва на документ, с копией которого ознакомились «Ведомости», говорилось о возможности поэтапного вступлении закона в силу с 1 июля 2018 г.

В подготовленном Минкомсвязи в декабре 2017 г. проекте правил хранения данных чиновники предлагали каждый год увеличивать сроки хранения разговоров и сообщений на 15% вплоть до 2023 г.

Операторы связи («Мегафон», МТС, «Вымпелком», Tele2) называли затраты на реализацию закона неподъемными и оценивали их в 2,2 трлн руб.