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«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии магазинов Hamleys в России

Некоторые магазины детских товаров Hamleys в России могут закрыться или уменьшатся занимаемые ими площади, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников на рынке недвижимости. Издание связывает это с долгами владельца российской франшизы бренда Ideas4retail Евгения Бутмана и Александра Мамута. К структурам Ideas4retail – АО «Леклерк» и АО «Хэмлис Лубянка» – сейчас подано 24 иска на 78,57 млн руб., тогда как в октябре 2017 г. сумма претензий составляла 30 млн руб. Ранее Бутман намеревался решить проблему долгов до конца 2017 г.

Продавцы флагманского магазина Hamleys в Центральном детском мире на Лубянке рассказали о сокращении ассортимента в несколько раз из-за сложных отношений с некоторыми поставщиками, особенно с Lego. При этом они ожидают поступления крупной партии товара через неделю.

По словам собеседника в одной из крупных компаний рынка коммерческой недвижимости, Hamleys на Лубянке скоро может закрыться, а на его месте откроется «Детский мир», у которого до реконструкции в том же здании был свой флагман. О том же слышали в одном из конкурентов Hamleys, но, по словам собеседника газеты, вопрос еще не решен. Еще один собеседник допускает, что флагманский магазин Hamleys совсем не закроют, а лишь сократят занимаемые им площади. При этом другие магазины сети могут быть закрыты. Всего у Hamleys в России 10 магазинов, из которых шесть – в Москве. В «Метрополисе» ему уже ищут замену.

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