«Черкизово» выплатит максимальные с 2014 года дивиденды

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Савченко после задержания объявила голодовку

Народный депутат Украины Надежда Савченко, задержанная ранее по подозрению в подготовке госпереворота и терактов, объявила голодовку. В пятницу, 23 марта Шевченковский районный суд Киева должен избрать в отношении нее меру пресечения, пишет «Украинская правда».

«Для меня уже не страшно, я это проходила», - сказала она в суде. В декабре 2014 г., будучи в московском СИЗО, Савченко уже объявляла голодовку.

По ее словам, решение о ее задержании было политическим. «Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня», - добавила Савченко.

«По ее словам, ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями. Украинские власти спекулируют и выдают желаемое за действительное. "Вы хотите привязать то, что происходит в Украине под терроризм, а не под войну с Россией, что является фактом и никак не хочет признать Верховная Рада. Доделайте закон сначала толком, чтобы он соответствовал вашему сложенном ходатайству", - сказала она в суде.

Савченко также заявила, что у нее есть наградное оружие, которое она никогда не применяла против людей, кроме как на войне.

Обвинения в покупке оружия она назвала лживыми. По ее словам, у нее нет на это денег. Савченко сказала, что власти Украины были в курсе ее дел.

"Когда я сказала, что буду кандидатом в президенты Украины, начала создавать политическую партию, я стала для власти политически опасной. Поэтому им надо показывать все в искривленных зеркалах", - добавила Савченко. По ее словам, она была нужна Киеву всего лишь как "символ".

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