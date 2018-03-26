Бизнес

Новости

Globaltrans увеличил чистую прибыль в два с лишним раза

Чистая прибыль группы Globaltrans в 2017 г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 126% до 13,8 млрд руб. по МСФО, говорится в сообщении железнодорожного холдинга.

Выручка группы увеличились на 12% до 78,1 млрд руб., скорректированный показатель – на 18% до 52,1 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 46% до 25,8 млрд руб., рентабельность по ней – до 50%. Операционные затраты сократились на 1%.

Совет директоров Globaltrans рекомендовал выплатить акционерам по итогам 2017 г. 8 млрд руб., или 44,85 руб. на акцию.

Эта сумма складывается из рекомендованных дивидендов в размере 4,2 млрд руб. (23,25 руб. на акцию), а также 3,9 млрд руб. (21,60 руб. на акцию) спецдивидендов – «для поддержания эффективной структуры капитала».