Ростуризм исключил из реестра туроператоров 224 компании

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Минэкономразвития оценило рост ВВП России в первом квартале в 1,1%

Рост ВВП России в марте этого года замедлился до 0,7% в годовом выражении. В феврале данный показатель был на уровне 1,3%. В первом квартале этого года рост ВВП России составил 1,1%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«По оценке Минэкономразвития России, в марте прирост ВВП составил 0,7% год к году (по уточненной оценке, в январе - 1,4%, в феврале - 1,3%, в целом за 1 квартал - 1,1%). Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем-февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил 9,7% в годовом выражении (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне минус 0,3 п.п.) после около нулевой динамики в январе-феврале», - отмечается в документе.

Рост ВВП в первом квартале стал минимальным с первого квартала 2017 г. Тогда показатель составил 0,8% в годовом выражении, во втором квартале того же года ускорился до 2,3%, в третьем квартале составил 1,9%, в четвертом - был на уровне 1,2%. В целом по итогам 2017 г. ВВП России увеличился на 1,5%.