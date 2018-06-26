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Стоимость Instagram выросла в 100 раз после его покупки Facebook

Капитализация Instagram, если оценивать платформу для обмена фотографиями отдельно от Facebook, сейчас могла бы составлять свыше $100 млрд, подсчитало агентство Bloomberg.

Facebook приобрела Instagram в 2012 г. за $1 млрд. Таким образом, стоимость Instagram увеличилась за шесть лет в 100 раз.

В июне 2018 г. число активных пользователей Instagram перевалило за 1 млрд и, в отличие от Facebook, продолжает существенно расти, в течение следующих пяти лет показатель может удвоиться, указывает аналитик Bloomberg Intelligence Джитендра Варал.

Это поможет Instagram увеличить доходы свыше $10 млрд в течение следующих 12 месяцев, прогнозирует Варал. Аудитория Instagram моложе материнской компании, что делает его более привлекательным для рекламодателей.

По данным Bloomberg, доля выручки Instagram среди общих доходов Facebook может достигнуть 16% по сравнению с текущими 10,6%.

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