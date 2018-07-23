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Судоходные компании попросили Минтранс о льготах из-за роста цен на топливо

Представители речного флота просят правительство предоставить им льготы из-за резкого роста цен на топливо. Это следует из письма президента Российской палаты судоходства (РПС) Алексея Клявина от 5 июля на имя руководителя Минтранса Евгения Дитриха, на которое ссылается «Коммерсантъ».

В письме речники просят о предоставлении двойного вычета на акциз на дизтопливо для своих судов, а также о понижении или обнулении НДС на перевозки водным транспортом. Кроме того, РПС просит о переносе сроков вступления в силу техрегламента Таможенного союза о запрете выпуска и использования судового топлива с массовой долей серы более 0,5%.

Свои требования в РПС обосновывают тем, что расходы на топливо в себестоимости речных перевозок составляют 30–50%, а за апрель – июль цены выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В союзе подсчитали, что дополнительные расходы за текущую навигацию могут составить до 10 млрд руб. При этом большинство банков отказывают компаниям в дополнительных кредитах.

В Минтрансе обращение уже рассматривается, сообщили изданию. В Минфин письмо пока не поступило.

Сейчас бункеровщикам предоставляется вычет в размере удвоенного акциза на судовое маловязкое топливо (СМТ). С 2020 г. требования к нему будут ужесточены, а судам придется перейти на дизтопливо.

Вычет по дизтопливу может привести к мошенничеству, опасаются собеседники в отрасли. «СМТ нельзя продать на заправке, а дизтопливо – можно», – отмечает один из них. Он полагает, что недобросовестные участники рынка могут пытаться завысить потребление, а, получив вычет, продавать часть дизтоплива на нефтебазы.