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Власти предупредили предприятия ОПК о возможном падении гособоронзаказа

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут столкнуться с проблемами, если не научатся диверсифицировать производство, они должны быть готовы к падению гособоронзаказа. Такую мысль высказал вице-премьер Юрий Борисов на встрече с региональными властями и представителями ОПК Новосибирской области.

По словам Борисова, колебания гособоронзаказа — «вещь традиционная». Чтобы обезопасить себя, предприятия ОПК должны иметь такой портфель заказов, чтобы 30% приходилось на гособоронзаказ, 30% — на военно-техническое сотрудничество и 30% — на гражданскую продукцию. «Это идеальный вариант», — считает вице-премьер (цитата ТАСС).

Борисов напомнил, что президент Владимир Путин распорядился к 2025 г. увеличить объем гражданской продукции предприятий ОПК как минимум до 30%, к 2030 г. — до 50%.

Кроме того, Борисов предложил предприятиям ОПК выпускать ценные бумаги и выходить на фондовый рынок для привлечения частных инвестиций.

Вице-премьер отметил, что предприятия ОПК Новосибирской области выполняют гособоронзаказ почти на 100%, при этом задолженность перед государством у них минимальная.

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