Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4600 от 03.07.2018 под заголовком: Закупки под секретом

Сведения о закупках вооружений можно будет не публиковать

Это очередной ответ на американский закон о санкциях против России
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Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила в понедельник поправку, разрешающую не раскрывать данные о госзакупках, касающихся вооружения и военной техники. Поправка в ст. 6 закона «О государственном оборонном заказе» гласит, что закупки по гособоронзаказу в части НИОКР, поставок, ремонта и утилизации вооружений, военной и специальной техники (ВВиСТ) «не учитываются при формировании, утверждении и ведении планов закупок и планов-графиков закупок», предусмотренных законодательством о госзакупках.

В конце 2017 г. в ответ на американский санкционный закон CAATSA правительство России разрешило подпавшим под него силовым ведомствам (Минобороны, ФСБ и СВР) определять поставщиков на закрытых конкурсах, а всем российским компаниям – не раскрывать информацию о сделках, связанных с выполнением гособоронзаказа. Кроме того, госкомпаниям было разрешено не раскрывать их поставщиков и подрядчиков: они могли ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе, цене закупки без данных о победителе конкурса. В дальнейшем планировалось принять поправки в законы, которые закрепят эти ограничения.

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