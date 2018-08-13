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Владелец брендов джинсов Lee и Wrangler объявил о реструктуризации бизнеса

Американская VF Corporation объявила о реструктуризации бизнеса. Совет директоров корпорации в ближайшее время примет решение о разделении бизнеса на две публичные компании. Активы по производству одежды и обуви будут объединены в VF Corporation. Производители джинсов будут выделены в отдельную компанию, которая должна стать мировым лидером в этой категории одежды, отмечается в пресс-релизе VF Corporation. В нее войдут такие бренды, как Wrangler, Lee, Rustlers, Rock and Republic. Ожидается, что совокупная годовая выручка новой компании будет превышать $2,5 млрд, VF Corporation - более $11 млрд. В корпорации считают, что разделение бизнеса будет выгодно с точки зрения управления активами, процесс руководства структурами упростится.

Создание новой компании, которая объединит джинсовые бренды, планируется осуществить путем не облагаемого налогами распределения акций новой компании между акционерами VF, отмечается в сообщении. Разделение бизнеса завершится в первой половине 2019 г.

Продажи Wrangler и Lee несколько лет подряд замедляются, так как джинсы выходят из моды. Потребители стали отдавать предпочтение брюкам для йоги, а также премиальным брендам, таким как J Brand или Frame. В 2017 г. продажи джинсового бизнеса корпорации снизились на 3% по сравнению с предыдущим годом, прибыль упала на 14%, отмечает The Wall Street Journal.

VF Corporation была основана в 1899 г. В 1969 г. компания приобрела первый джинсовый бренд - Lee. В 1986 г. купила Blue Bell Holding Co, владевшую брендами Wrangler, Rustler и JanSport.

Стоимость акции VF на торгах в понедельник практически не менялась. С начала года капитализация компании выросла на 30% и составляет $29,16 млрд.

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