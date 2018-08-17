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Совет директоров UC Rusal одобрил перевод компании в Россию

Совет директоров второго крупнейшего в мире производителя алюминия UC Rusal одобрил подготовку к переводу компании под российскую юрисдикцию. Сейчас она зарегистрирована на острове Джерси. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров компании поручил менеджменту подготовить детальный план действий по смене юрисдикции. «Руководство компании должно разработать и представить совету подробный план действий для перерегистрации компании с учетом, среди прочего, соблюдения всех необходимых требований», - указывается в сообщении. Речь идет о требованиях бирж, регуляторов и других заинтересованных организаций. Окончательно решение о перерегистрации должны одобрить акционеры UC Rusal. В сообщении подчеркивается, что смена юрисдикции соответствует интересам компании.

В сообщении уточняется, что решение принято после принятия в России закона о специальных административных районах. Он вступил в силу в начале августа. Офшоры будут созданы на территории острова Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. О планах UC Rusal перерегистрироваться в России ранее говорил источник «Интерфакса» и подтверждал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Ранее о скорой смене юрисдикции своей энергетической «дочки» En+ Holding сообщил En+ Олега Дерипаски. Совет директоров энергометаллургической группы, попавшей под санкции США, принципиально одобрил перевод 100%-ной «дочки» En+ Holding Limited из кипрской юрисдикции в Россию. Об этом говорилось в сообщении группы от 16 августа. En+ Holding Limited стала первой компанией, решившей переехать в российские офшоры.

Дерипаска контролирует 48,13% UC Rusal через En+, где владеет 66%. Sual Partners Виктора Вексельберга (также включен в SDN list) владеет 26,5% UC Rusal после выкупа доли «Онэксима» в феврале. Еще 8,75% акций UC Rusal принадлежит Glencore.