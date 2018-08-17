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Акции «Газпром нефти» обновили исторический максимум

Стоимость акций «Газпром нефти» на торгах в пятницу обновила исторический максимум. На 11:03 мск бумаги компании по отношению к закрытию предыдущей сессии подорожали на 2,04% до 349,8 руб. Утром цена акций поднималась до 355 руб., что является историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Акции «Газпром нефти» дорожают на фоне отчета о финансовых результатах компании по МСФО за первое полугодие 2018 г.

Чистая прибыль «Газпром нефти» в отчетном периоде увеличилась почти в полтора раза – до 166,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Выручка компании выросла на 24,4% и составила 1,134 трлн руб., EBITDA – на 49,8% до 368,2 млрд руб.

В четверг, 16 августа, финансовый директор компании Алексей Янкевич во время телеконференции сообщил, что компания планирует выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев. Он также заявил о возможном увеличении дивидендных выплат. Насколько этот показатель может быть увеличен, он уточнять не стал. «Безусловно, дивиденды будут расти, но плоха та компания, которая не ищет проекты и все отдает на дивиденды», – пояснил Янкевич. По его словам, за счет увеличения прибыли может быть ускорена программа модернизации НПЗ. «Газпром нефть» также не исключает возможности войти в новые проекты по добыче.