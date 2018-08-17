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РСПП предупредил о риске дефолта компаний из-за инициативы Белоусова

Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по налоговой политике (РСПП) пришел к выводу, что инициатива помощника президента Андрея Белоусова об изъятии доходов у металлургических, химических и горнометаллургических компаний может привести к дефолту некоторых из них. Позиция комитета опубликована на сайте РСПП. Предложение Белоусова отличается избирательностью, недостаточной проработкой и слабой аргументацией, отметили в РСПП.

Ранее Белоусов предложил изучить возможность изъятия в бюджет доходов металлургических, химических и горнометаллургических компаний, которые были получены из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля. Если рентабельность нефтяной и газовой отраслей выровнять, то бюджет получит 513,66 млрд руб., сообщал Белоусов в письме президенту Владимиру Путину. Это необходимо для выравнивания налоговой нагрузки, пояснял помощник президента «Ведомостям».

Однако, по мнению РСПП, инициатива Белоусова нарушает основные принципы налоговой системы и предпринимательской деятельности. Она может привести к сокращению инвестиционных и социальных программ. «Компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности», - считают в РСПП. Эти негативные последствия повлияют на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских компаний на мировом рынке. В конечном счете отрицательный эффект скажется на смежных отраслях и приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП.

Ранее РСПП направил письма с критикой инициативы Белоусова в пять министерств и премьер-министру Дмитрию Медведеву. В четверг, 16 августа, состоялось внеочередное заседание комитета РСПП по налоговой политике. На заседании представители химических, металлургических и нефтехимических компаний обсудили инициативу и пришли к выводу, что изъятие финансовых средств у наиболее эффективных компаний системообразующих отраслей экономики отнимет стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий. Инициатива Белоусова не позволит исполнить майский указ президента в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров.

Белоусов 24 августа собирается лично встретиться с руководителями металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых он предложил изъять свыше 500 млрд руб. доходов. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех из 14 компаний, попавших в составленный Белоусовым список. На встречу были приглашены руководители именно этих 14 компаний, уточнил один из собеседников «Ведомостей». По его мнению, Белоусову вряд ли удастся собрать даже половину приглашенных.