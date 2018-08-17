Бизнес

Новости

ВТБ получил в залог товарные знаки «М.видео» и «Эльдорадо»

ВТБ получил в залог по кредитному соглашению товарные знаки ритейлеров «М.видео» и «Эльдорадо». Об этом говорится в сообщении «М.видео». Срок обеспечения - до даты погашения кредита, но не позднее 28 апреля 2028 г.

«М.видео» объявила о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. у своего акционера - группы «Сафмар» Михаила Гуцериева - в марте. Сделка была закрыта в апреле. Ее профинансировал ритейлер за счет своих средств и кредита ВТБ. Лимит кредитного соглашения с ВТБ - 45,521 млрд руб., ставка по кредиту - 8,5% годовых.

Продавец бытовой техники получил кредит на условиях залога товарных знаков и 100% долей «М.видео менеджмент», операционной «дочки» «М.видео», которая купила 100% долей «Эльдорадо» и привлекала кредит ВТБ. Договор залога долей стороны подписали в апреле.

Группа «М.видео – Эльдорадо» на конец июня объединяла 840 магазинов (429 «М.видео» и 411 «Эльдорадо»). Годовая выручка компании – 360 млрд руб. (с НДС). Юридическое объединение «М.видео менеджмент» и «Эльдорадо» завершится до конца I квартала 2019 г. «Сафмар» владеет 57,7% «М.видео», остальные акции – в свободном обращении на Московской бирже.