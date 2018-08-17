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Бизнес
Новости

Минсельхоз заявил о несущественном росте цен на мясо

Ведомости
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Министерство сельского хозяйства не наблюдает существенного роста цен на мясо, о котором ранее заявили российские мясопереработчики. По данным ведомства на 16 августа, средневзвешенные цены производителей на говядину оставались на уровне прошлого года, стоимость свинины выросла на 2,5%, мяса птицы — на 3,1%.

Рост цен Минсельхоз объяснил «сезоном шашлыков». «В весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе ("сезон шашлыков")», говорится в комментарии министерства, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Предложение на рынке мяса сейчас достаточное, Россия полностью обеспечена свининой, отметил Минсельхоз. По итогам первого полугодия производство скота и птицы на убой выросло на 4,2% и составило 6,8 млн т, в том числе свиней — на 8,2% до 2,2 млн т.

Мясопереработчики («Продо», «Дымов», «Останкино» и др.) с начала августа жалуются на бесконтрольный рост цен. По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), свинина подорожала на 30% с начала года, курятина на 35%, отечественная говядина на 10%, импортная на 25%.

В связи с этим НСМ обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети чтобы они поскорей рассмотрели новые, более высокие цены на продукцию мясопереработки (колбасы, полуфабрикаты и проч.) и согласились с ними. Также мясопереработчики просят отрегулировать ценообразование мясного сырья.

Политика
Новости

День в СИЗО за полтора пересчитают каждому пятому заключенному

Ведомости
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По данным ФСИН, под действие закона о «год за два», меняющего правила зачета времени, проведенного в следственных изоляторах, подпадают более 110 000 человек, отбывающих сроки лишения свободы, и еще около 7500 находящихся под домашним арестом. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников на заседании экспертного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей.

«Это даже круче амнистии», - отметил он: амнистия имеет только обратную силу, а новые правила будут действовать постоянно.

110 000 человек — это примерно пятая часть тюремного населения страны (в августе, по данным ФСИН, в России насчитывалось 587 111 заключенных). Закон, меняющий правила зачета времени, проведенного в предварительном заключении, был внесен в Госдуму в 2008 г., но принят только в июне 2018 г. Теперь один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается за полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, за два дня при отбывании наказания в колонии-поселении, а также за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима. А вот при зачете домашнего ареста теперь будет действовать понижающий коэффициент: два к одному.

По данным члена столичной общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой, в Москве по итогам такого перерасчета уже освободились около 100 человек.

Как живет «Бутырка»

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Стиль жизни
Новости

Умер лауреат «Русского Букера» Владимир Шаров

Ведомости
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В пятницу в возрасте 66 лет умер российский писатель, лауреат премии «Русский Букер» Владимир Шаров, сообщила некоммерческая организация «Институт перевода» со ссылкой на супругу прозаика Ольгу Дунаевскую.

Прощание с писателем состоится в понедельник, 20 августа, в ритуальном отделении Центральной клинической больницы в Москве.

Причина смерти не называется. Шаров последние полтора года «боролся с серьезным заболеванием», сообщается на сайте «Год литературы».

Шаров родился 7 апреля 1952 г. в Москве, его отцом был детский писатель Александр Шаров. Окончил исторический факультет Воронежского университета.

В 1979 г. Шаров дебютировал как поэт в журнале «Новый мир». Первый роман писателя — «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» — был опубликован в 1991 г. Последняя книга автора — роман «Царство Агамемнона» — вышла несколько недель назад.

Премию «Русский Букер» Владимир Шаров получил в декабре 2014 г. за объемный философский роман в письмах «Возвращение в Египет».

Экономика
Новости

Росстат оценил рост ВВП в первом полугодии в 1,6%

Ведомости
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ВВП России в январе — июле предварительно вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата. Это немного ниже расчетов Министерства экономического развития, которое оценивало рост ВВП в первом полугодии в 1,7%.

На прошлой неделе Росстат опубликовал предварительную оценку по II кварталу текущего года. Согласно расчетам, ВВП России за май — июль вырос на 1,8%. В I квартале ВВП показал рост на 1,3%.

Минэкономразвития при этом оценивало рост ВВП в первом полугодии, исходя из данных Росстата по промышленности. В середине июня служба госстатистики существенно повысила оценки по росту промышленного производства в I квартале.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2018 г. 1,9%. Центробанк ожидает роста ВВП в интервале 1,5-2%.

Рост реальных доходов россиян в июле составил 2% в годовом выражении, сообщил Росстат. В январе — июле реальные доходы увеличились на 2,6%.

Среднемесячная заработная плата работников в июле, по оценке Росстата, составила 42 640 руб., что на 10,7% больше, чем в июле прошлого года. В первом полугодии среднемесячная зарплата выросла на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Рост реальной зарплаты в июле составил 8% в годовом выражении, по сравнению с июнем она снизилась на 7,3%. В январе июле рост составил 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Восемь необычных экономических индикаторов

Политика
Новости

Мосгорсуд признал законным арест Удальцова

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным арест координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, сообщает «Интерфакс». «Постановление Мещанского суда в отношении Удальцова оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Ранее Мещанский суд признал Удальцова виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил наказание в виде 30 суток ареста. Причиной стала акция перед началом согласованного митинга на проспекте Сахарова 28 июля. В знак протеста оппозиционер начал сухую голодовку.

Защита координатора «Левого фронта» обжаловала арест. Адвокаты настаивали на отсутствии в действиях оппозиционера каких-либо противоправных действий.

«Если бы я что-то нарушал, ко мне бы подходили сотрудники и просили прекратить незаконные действия. Если бы я не прекратил, то они имели бы право меня задержать. Но ко мне ни разу никто не подошел и никаких претензий не предъявлял»,  сказал Удальцов в суде. Он добавил, что не намерен прекращать голодовку, несмотря на ухудшение здоровья. 

Митинги против пенсионной реформы в городах России

Технологии
Новости

Министр спорта выступил за возвращение «Спорт FM» к прежнему формату вещания

Ведомости
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Радиостанция «Спорт FM», которая входит в Европейскую медиагруппу (ЕМГ), должна сохранить спортивный формат вещания. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, передает «Интерфакс».

Колобков подчеркнул, что «Спорт FM» – это бренд и спортивное радио, которое всегда ассоциировалось с высоким профессионализмом, отличным освещением спортивных мероприятий, профессиональным комментированием. «Уверен, что радиостанция должна быть сохранена как спортивная. Нынешний формат радиостанции совсем не спортивный и точно не соответствует, например, моим музыкальным пристрастиям», – заявил Колобков. По его словам, надо поддерживать спортивные СМИ. «Нам сложно выполнять наши задачи без поддержки прессы», – объяснил министр.

Помимо «Спорт FM» в ЕМГ входят еще шесть радиостанций: «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Радио для друзей» и «Новое радио». 100% ЕМГ принадлежит совладельцам Уральской горно-металлургической компании.

К руководству холдинга никаких предложений о финансировании и оказании какой-либо другой формы поддержки от Министерства спорта не поступало, сказал «Ведомостям» представитель ЕМГ.

«Спорт FM» изменила формат вещания в среду, 15 августа. Теперь эфир на 80% состоит из музыки, а также исчезла аналитика. Изменение формата радиостанции было необходимо из-за финансовых проблем. Радиостанция была запущена в 2013 г. перед Олимпиадой-2014, однако до сих пор себя не окупила, говорил гендиректор ЕМГ Роман Емельянов.

10 самых дорогих спортсменов мира – 2018

Финансы
Новости

Группа «Открытие» завершила объединение своих НПФ

Ведомости
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НПФ «Лукойл-гарант» сообщил о завершении присоединения к нему НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС». Их деятельность прекращена, а права и обязанности этих двух фондов полностью перешли к «Лукойл-гаранту», говорится в его сообщении (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Клиентам присоединенных фондов не требуется перезаключение договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении, отмечает НПФ «Лукойл-гарант». Они могут просто воспользоваться услугами объединенного фонда.

Объединенный НПФ «Открытия» – один из самых крупнейших в России, говорится в его сообщении. Совокупные активы фонда, по собственным данным, составляют 585,6 млрд руб. на 30 июня 2018 г.

Принадлежащие санируемому банку «ФК Открытие» три негосударственных пенсионных фонда объявили о намерении объединиться в январе 2018 г.: НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС» планировали присоединиться к фонду «Лукойл-гарант». Тогда сообщалось, что объединенный фонд возглавит гендиректор НПФ «Лукойл-гарант» Денис Рудоманенко. По его словам, одна из основных задач, которая стоит перед новым НПФ, – реализовать концепцию универсального пенсионного фонда, диверсифицировать клиентскую базу за счет выстраивания взаимоотношений с предприятиями различных отраслей экономики, а также расширить предложение для розничных клиентов.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Россия выразила США протест из-за ситуации с дипломатическими объектами

Ведомости
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Министерство иностранных дел России направило госдепартаменту ноту протеста из-за нарушений международного права в отношении российских дипломатических представительств и консульских учреждений, расположенных на территории США. На сайте МИДа опубликован текст ноты.

В начале сентября прошлого года американские власти предписали России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта являются государственной собственностью России и обладают дипломатическим иммунитетом, для третьего представительства Москва арендовала здание. В марте этого года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генконсульства России (здание было арендовано), а также резиденции генерального консула России (здание является госсобственностью России).

В документе говорится, что Вашингтон нарушил дипломатические иммунитеты и неприкосновенность российских представительств. Российские дипломатические объекты были закрыты с нарушением международных норм. Сотрудники представительств и члены их семей не имели возможности «в разумные сроки» забрать принадлежащее им имущество. В зданиях дипмиссии осталось имущество, принадлежащее МИДу, архивы документов. Российский МИД требует от госдепартамента обеспечить доступ сотрудникам дипломатических объектов к их личным вещам.

Помимо этого МИД просит предоставить информацию о текущем состоянии объектов, предметов их внутренней обстановки и интерьера; список лиц с указанием имен, должностей и целей посещения зданий, а также информацию об использовании части помещений постоянного представительства России при ООН. Вывод о том, что помещения кем-то используются, сделан на основании поступающих счетов за водо- и электроснабжение.

По мнению министерства, ситуация выходит далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивает интересы всего международного сообщества. К проблеме было привлечено внимание ООН, отметили в МИДе. «Генсекретарю организации 18 мая передано соответствующее сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - уточнили в ведомстве.

Ранее МИД называл действия властей США в отношении российских диппредставительств враждебным актом. Москва требовала от Вашингтона вернуть отобранные объекты.

Как выглядит новое здание консульства США в Москве

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Бизнес
Новости

ВТБ получил в залог товарные знаки «М.видео» и «Эльдорадо»

Ведомости
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ВТБ получил в залог по кредитному соглашению товарные знаки ритейлеров «М.видео» и «Эльдорадо». Об этом говорится в сообщении «М.видео». Срок обеспечения - до даты погашения кредита, но не позднее 28 апреля 2028 г.

«М.видео» объявила о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. у своего акционера - группы «Сафмар» Михаила Гуцериева - в марте. Сделка была закрыта в апреле. Ее профинансировал ритейлер за счет своих средств и кредита ВТБ. Лимит кредитного соглашения с ВТБ - 45,521 млрд руб., ставка по кредиту - 8,5% годовых.

Продавец бытовой техники получил кредит на условиях залога товарных знаков и 100% долей «М.видео менеджмент», операционной «дочки» «М.видео», которая купила 100% долей «Эльдорадо» и привлекала кредит ВТБ. Договор залога долей стороны подписали в апреле.

Группа «М.видео – Эльдорадо» на конец июня объединяла 840 магазинов (429 «М.видео» и 411 «Эльдорадо»). Годовая выручка компании – 360 млрд руб. (с НДС). Юридическое объединение «М.видео менеджмент» и «Эльдорадо» завершится до конца I квартала 2019 г. «Сафмар» владеет 57,7% «М.видео», остальные акции – в свободном обращении на Московской бирже.

Политика
Новости

Трамп хочет ограничить доступ к секретным сведениям из-за «российского дела»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп планирует отозвать у некоторых американских официальных лиц допуск к секретной информации. Речь идет о чиновниках, которые либо были причастны к расследованию дела о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г., либо критиковали работу главы государства, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

О желании ужесточить доступ к секретной информации Трамп рассказал своим советникам. По информации The Washington Post, доступа будут лишены бывшие руководители американских спецслужб, перечисленные в специальном списке Белого дома. По словам источников издания, в администрации президента США могут пересмотреть список.

Трамп считает, что он занял «сильную и решительную» позицию по отношению к бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, пишет издание. Когда президент США видит Бреннана по телевизору, он демонстрирует глубокое презрение к нему. По мнению источников, приближенных к президенту, поведение Трампа на фоне продолжающегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера остается «импульсивным и непредсказуемым».

Как отмечает издание, за последние 19 месяцев Трамп уволил или пригрозил принять меры против 10 нынешних и бывших чиновников, связанных с расследованием «российского дела», которое он характеризует как «охоту на ведьм».

Трамп неоднократно призывал генпрокурора США Джеффа Сессионса и других должностных лиц прекратить расследование дела под руководством Мюллера. Команда спецпрокурора пытается доказать наличие сговора между Москвой и членами избирательной кампании Трампа в 2016 г.

Трамп лишил Бреннана доступа к секретной информации 16 августа. Экс-директор ЦРУ назвал данное решение политически мотивированным злоупотреблением властью. По его мнению, таким образом Трамп пытается отомстить за критику в адрес администрации США. Бреннан 14 августа напрямую обратился к Трампу - он написал в Twitter: «Поразительно, как часто вы не проявляете в своем поведении даже минимальных признаков порядочности, цивилизованного обращения и добросовестности. Похоже, что вы так никогда и не поймете, что это такое - быть президентом, как и того, что нужно для того, чтобы быть хорошим, порядочным, честным человеком. Как огорчительно, как опасно для нашей нации».

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Против основателя «Донстроя» возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты

Ведомости
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В отношении гендиректора ООО «Горн девелопмент» Максима Блажко (сооснователь компании «Донстрой») возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам компании на сумму около 50 млн руб. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело в отношении Блажко возбуждено 15 августа постановлением следователя СК после прокурорской проверки. По данным следствия, Блажко в период с начала текущего года умышленно решил полностью не выплачивать зарплату 215 сотрудникам компании, сообщает агентство «Москва».

Однако задолжал бизнесмен не только сотрудникам своей компании. Ранее «Ведомости» сообщали, что арбитраж Москвы по иску Внешэкономбанка (ВЭБ) постановил продать с торгов фирмы – владельцы ЖК «Нескучный Home & Spa», который строит компания Блажко Gorn Development. Компании Блажко задолжали ВЭБу более 7,6 млрд руб. Общие претензии банка к бизнесмену сейчас превышают 12 млрд руб.

Ранее Блажко также имел проблемы с правоохранительными органами. Осенью 2017 г. Басманный суд отправил его под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Однако через месяц Мосгорсуд признал решение незаконным, и Блажко отпустили на свободу.

Как сообщали «Ведомости», бизнесмен взял кредит в Сбербанке на $275 млн с обязательством выплачивать 80% дохода от арендной платы за ТЦ «Щука» в счет погашения долга. Однако эти деньги он распорядился переводить на счета в других банках. Впоследствии кипрская компания Riverstretch Trading & Investments перекупила долговые обязательства. В настоящий момент Блажко заключил мировое соглашение с компанией, передав ей ТЦ «Щука».

Технологии
Новости

NYT узнала о возможном участии SpaceX в выкупе акций Tesla

Ведомости
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Производитель космической техники SpaceX, основанный Илоном Маском, может помочь профинансировать потенциальную сделку, которая позволит Tesla получить непубличный статус. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В результате SpaceX может получить долю в производителе электромобилей.

Маск является гендиректором и контролирующим акционером SpaceX, а также основателем и руководителем Tesla. Обе компании не ответили на запрос издания о комментарии.

На прошлой неделе Маск написал в Twitter, что может превратить Tesla в частную компанию при выкупе акций по цене $420 за бумагу. Бизнесмен уточнял, что «финансирование обеспечено». Позже он сообщил о переговорах с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) о выкупе акций компании с биржи. По словам Маска, готовность выделить финансирование на эти цели выразил управляющий директор фонда.

Позже несколько акционеров Tesla подали иск в суд против бизнесмена. Истцы утверждали, что он, опубликовав эту информацию, вызвал резкие колебания курса акций, а также нарушил законодательство о ценных бумагах. Заявлением Маска заинтересовалась также комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заподозрил, что основатель Tesla таким образом мог манипулировать котировками компании, которые после его твитов выросли на 11%.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla

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