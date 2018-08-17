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Минсельхоз заявил о несущественном росте цен на мясо

Министерство сельского хозяйства не наблюдает существенного роста цен на мясо, о котором ранее заявили российские мясопереработчики. По данным ведомства на 16 августа, средневзвешенные цены производителей на говядину оставались на уровне прошлого года, стоимость свинины выросла на 2,5%, мяса птицы — на 3,1%.

Рост цен Минсельхоз объяснил «сезоном шашлыков». «В весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе ("сезон шашлыков")», — говорится в комментарии министерства, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Предложение на рынке мяса сейчас достаточное, Россия полностью обеспечена свининой, отметил Минсельхоз. По итогам первого полугодия производство скота и птицы на убой выросло на 4,2% и составило 6,8 млн т, в том числе свиней — на 8,2% до 2,2 млн т.

Мясопереработчики («Продо», «Дымов», «Останкино» и др.) с начала августа жалуются на бесконтрольный рост цен. По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), свинина подорожала на 30% с начала года, курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%.

В связи с этим НСМ обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети — чтобы они поскорей рассмотрели новые, более высокие цены на продукцию мясопереработки (колбасы, полуфабрикаты и проч.) и согласились с ними. Также мясопереработчики просят отрегулировать ценообразование мясного сырья.