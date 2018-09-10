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Гендиректор Alibaba уйдет в отставку через год

Сооснователь и гендиректор китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма намерен отойти от управления группой в ее 20-летний юбилей, 10 сентября 2019 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Его место займет главный исполнительный директор Даниэль Чжан. С этого поста Ма ушел еще в 2013 г.

Совет директоров ритейлера 54-летний Ма намерен покинуть после годового собрания акционеров в 2020 г. Он продолжит возглавлять консультационную группу Alibaba Partnership, в которую входят 36 ключевых менеджеров компании.

Капитализация Alibaba, в которой работает 66 000 штатных сотрудников, составляет около $420 млрд. Ма является одним из самых богатых людей в Китае с состоянием $36,6 млрд по версии Forbes.

Даниэль Чжан был автором идеи «дня холостяка» - ежегодной распродажи, которая проводится 11 ноября, и известной как крупнейшее событие на рынке онлайн-покупок.

Ожидается, что Джек Ма посетит Восточный экономический форум, на котором планирует встретиться с рядом российских чиновников, передает РИА Новости со ссылкой на три источника, участвующие в подготовке визита делегации из КНР. Ранее сообщалось, что Alibaba, Mail.ru Group и РФПИ обсуждают совместный проект в интернет-торговле.