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Белоруссия сообщила о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили в субботу и нашли решение по «главному вопросу» переговоров в Сочи. Соответствующий телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром», — говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом году Белоруссия получила право реэкспортировать 6 млн т поставляемой беспошлинно российской нефти и зачислить экспортные пошлины в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой». В конце августа Лукашенко заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти.

Российско-белорусские переговоры, на которых обсуждался этот и другие вопросы, прошли в пятницу в Сочи. По словам Лукашенко, они длились более шести часов и были тяжелыми, но результативными.

Второй важный вопрос, который поднимался на переговорах в Сочи и обсуждался по телефону в субботу, — это формула цены на российский газ для Белоруссии в 2020–2024 гг. Ранее сообщалось, что Белоруссия хотела бы до июля следующего года договориться с Россией по данному вопросу.