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«АвтоВАЗ» проведет делистинг

Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» проведет делистинг. Об этом заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

«Делистинг будет», – сказал Чемезов. Он напомнил, что акционеры проводят рекапитализацию компании. «Сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся, с теми, которые мы давали, выкупим, обязательное предложение сделаем всем миноритариям, выкупим, кто захочет, все акции, а потом будем думать, что дальше делать», – сказал Чемезов.

Этой весной доля Alliance Rostec Auto (совместное предприятие «Ростеха» и Renault) выросла с 64,6 до 83,5%. Это случилось по итогам второго этапа рекапитализации «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» может провести делистинг после того, как Alliance Rostec Auto B.V. доведет свою долю в капитале производителя автомобилей до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, говорил в конце августа старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

«АвтоВАЗ» провел IPO в 2008 г. Сейчас акции компании торгуются на Московской бирже. Стоимость одной бумаги к 16.35 мск — 12 руб., свидетельствуют данные биржи.

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