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Государство выделит в 2019 году на достройку объектов Urban Group 6 млрд рублей

Государство выделит в следующем году на достройку домов обанкротившейся строительной компании Urban Group около 6 млрд руб. Об этом на совещании с дольщиками компании заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает «РИА Новости».

«Это не закрытая информация. В будущем году из федерального бюджета планируется выделить порядка 6 млрд руб. и, соответственно, столько же с Московской области», – сказал он, напомнив, что администрация Московской области полностью оплатит возведение инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил выделить Минстрою из резервного фонда правительства 3 млрд руб. на достройку объектов Urban Group. Еще 3 млрд руб. пообещала предоставить Московская область. Дома и объекты инфраструктуры планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 г. В начале сентября правительство приняло решение дополнительно выделить еще 7,8 млрд руб. на достройку объектов.

В августе Минстрой сообщил, что правительство в общей сложности предоставит на достройку объектов Urban Group 14,6 млрд руб. Всего, чтобы завершить строительство домов, потребуется 55,7 млрд руб., подсчитали аудиторы для Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.