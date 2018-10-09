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Совет директоров «Транснефти» обсудил повышение капитализации компании

Совет директоров «Транснефти» 8 октября впервые рассмотрел план повышения капитализации компании. Об этом рассказал член совета директоров монополии, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, совет поручил менеджменту «Транснефти» рассмотреть вопросы о введении опционной программы, обратном выкупе привилегированных акций (100% обыкновенных акций принадлежат государству, привилегированные – у частных инвесторов и котируются на Московской бирже) и улучшение предсказуемости дивидендного потока компании. Подробности Дмитриев раскрывать не стал. В частности, он отказался говорить, на какую сумму может рассматриваться обратный выкуп, равно как и опционная программа.

Близкий к «Транснефти» человек уточняет: будет рассматриваться широкий круг возможностей для увеличения капитализации компании. Помимо указанных Дмитриевым мер это может быть и дробление акций. Впрочем, не факт, что совет директоров в итоге одобрит все эти меры, предупреждает собеседник «Ведомостей». Ведь до вчерашнего дня не было четкой направленности на повышение капитализации, указывает он.

«Ведомости» ожидают комментарий представителя «Транснефти».

Котировки «Транснефти» отреагировали на эту новость слабо. Привилегированные акции компании на 12.00 мск повысились на 1,24% при росте индекса Мосбиржи на 0,93%