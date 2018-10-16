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ФАС получила жалобу на «дочку» «Газпрома» из-за резкого подорожания гелия

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого Андрей Рудской пожаловался на «дочку» «Газпрома» — «Газпром межрегионгаз» («Газпром МРГ») — в управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу. Он потребовал возбудить антимонопольное дело против компании из-за резкого роста цены гелия. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение ректора.

Ученый напомнил, что в апреле «Газпром» передал компании оптовую продажу ряда продуктов в России от «Газпром газэнергосети». «Газпром МРГ» стала, в частности, поставщиком жидкого гелия. После этого «дочка» «Газпрома» за полгода повысила цену на гелий в России более чем вдвое, утверждает Рудской. При этом объемы торгов на гелиевых аукционах, где и фиксировался рост цен, с апреля не менялись.

Сложившаяся ситуация, по его словам, может привести к увеличению стоимости процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ) и научных исследований в некоторых отраслях. Представитель Минздрава заявил газете, что вопросы о ценах на гелий не относятся к компетенции ведомства. Тем не менее Минздрав знает об этой ситуации и подтверждает, что «подорожание гелия действительно может привести к увеличению стоимости МРТ».

В «Газпром МРГ», в свою очередь, объяснили рост цен на газ колебаниями курса рубля и тем, что внутренний рынок следует за ростом мировых цен на гелий, также резко подскочивших в последние месяцы, пишет газета. Представитель управления ФАС по Петербургу сообщил «Коммерсанту», что служба получила жалобу и рассмотрит ее в течение месяца.