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Ирина Чевтаева

The Times узнал об иске ВТБ к «Базовому элементу» Дерипаски

ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона к компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски, пишет The Times со ссылкой на копию иска. Как отмечает издание, ВТБ требует с компании 103,2 млн фунтов стерлингов ($132,4 млн) долга и 445 900 фунтов стерлингов ($572 000) в качестве процентов.

Претензии банка касаются двух кредитов, гарантии по которым предоставил «Базэл». По информации The Times, кредиты были выданы российским строительным компаниям «Трансстрой-СПб» и «Нитар». В документе, на который ссылается издание, отмечается, что сейчас «Трансстрой-СПб» является банкротом.

«Базэл» на запрос «Ведомостей» на момент публикации не ответил, пресс-служба ВТБ от комментариев отказалась. Адвокаты Дерипаски на запрос The Times о комментариях не ответили, пишет издание.

Источник, близкий к «Базэлу», рассказал РБК, что компания изучает материалы дела и готовит свою правовую позицию, которая будет представлена в суде.

США в апреле ввели санкции против российского бизнесмена и подконтрольных ему компаний, включая «Базэл», UC Rusal, En+, ГАЗ. Власти США запретили американским резидентам совершать сделки с компаниями Дерипаски, физическим и юридическим лицам из других юрисдикций сотрудничество несет угрозу вторичных санкций. Минфин США утверждал, что целью санкций являются не компании Дерипаски, а сам бизнесмен. Ведомство также заявляло, что санкции могут быть сняты с компаний, если доля Дерипаски в них будет меньше контрольной.