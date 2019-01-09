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Bloomberg оценил состояние Карлоса Гона

Состояние бывшего председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона составляет около $120 млн. Это следует из результатов анализа, проведенного Bloomberg.

По данным агентства, Гон владеет долями в Nissan, Renault и Mitsubishi, которые оцениваются в $34,4 млн, $25,9 млн и $0,1 млн соответственно. Другие активы и денежные средства, которые у него имеются, оцениваются в $59,7 млн.

Как отмечает Bloomberg, состояние Гона может быть больше: сумма в $120 млн исключают компенсации, которые бывший топ-менеджер получал от Nissan до того, как их размер стали обнародовать в 2010 г. Неучтенные суммы могут достигать десятков миллионов долларов.

Адвокаты Гона отказались комментировать Bloomberg данные о его состоянии.

Гона, а также бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли задержали 19 ноября 2018 г. в Токио. Первого обвинили в занижении размера своего вознаграждения на $44 млн в течение пяти лет в отчетности для Токийской фондовой биржи, а второго – в пособничестве ему.

25 декабря суд отпустил Келли под залог. Гону содержание под стражей было продлено из-за новых обвинений. По данным обвинителей, он, возглавляя Nissan, мог списать на компанию свои личные потери от финансовых операций. Накануне, 8 января, он впервые выступил в суде и отказался признать вину.

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