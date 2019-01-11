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Третья ВПП Шереметьево будет использоваться ограниченно из-за жилой застройки

В аэропорту «Шереметьево» третья взлетно-посадочная полоса, которую должны ввести в эксплуатацию весной, будет функционировать с ограничениями. Такое положение прописано в тексте законопроекта «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации (в части, касающейся установления приаэродромной территории)».

Законопроект подготовил Минтранс. В документе говорится, что целью проекта является достижение баланса интересов между участниками градостроительной деятельности и авиационной отрасли при строительстве жилья и развитии аэропортов. Для развития последних необходима свободная территория, уточняется в законопроекте. В условиях жилой застройки расширять наземную инфраструктуру аэропорта затруднительно, отмечается в документе.

«Например, в аэропорту «Шереметьево» в зону строительства третьей взлетно-посадочной полосы попала густонаселенная территория: около тысячи человек проживает непосредственно в зоне строительства, плюс несколько тысяч в санитарно-защитной зоне. На выкуп земель, находящихся в зоне строительства, в 2011–2015 гг. федеральный бюджет потратил 5,4 млрд руб.», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Из-за близкого расположения третьей взлетно-посадочной полосы «Шереметьево» к крупно населенным пунктам, типа Лобня (5 км), Сходня (3 км), Зеленоград (5 км) ее использование не будет полноценным — из-за высоких показателей авиационного шума количество рейсов ночью придется ограничить.

В документе говорится, что вместо жилых домов, вблизи аэропортов и их инфраструктуры следует строить автомобильные или железные дороги, коммерческие, промышленные или рекреационные объекты, лесопарковые зоны.

Законопроектом предлагается согласовывать с авиационными властями и оператором аэродрома документы градостроительного зонирования.

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