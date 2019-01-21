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Почти 150 сотрудников «Аэрофлота» пожаловались на блогера в прокуратуру

Сотрудники «Аэрофлота» направили письмо в Московскую транспортную прокуратуру с просьбой наказать блогера Александра Соколовского за оскорбление персонала авиакомпании в интернете (копия письма имеется в распоряжении редакции). В частности, авторы обращают внимание на опубликованную Соколовским в Instagram фотографию с диспетчерами «Аэрофлота», которая сопровождается нецензурной подписью.

«Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания», – говорится в письме. Авторы просят проверить действия Соколовского и привлечь его к административной ответственности. «Такое явное неуважение к ведущей авиакомпании России и ее работникам со стороны контролирующих органов не может остаться безнаказанным», – заключают авторы. Под письмом поставили подписи 148 человек.

Ранее авиакомпания отключила Соколовского от программы «Аэрофлот бонус». В пресс-службе подчеркивали, что это было сделано не из-за критики «Аэрофлота», как утверждает блогер, а за ненормативную лексику и оскорбления в адрес авиакомпании, которые унижают сотрудников.

В ноябре гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев пообещал реагировать на хамство в социальных сетях. Так он прокомментировал решение «Аэрофлота» лишить всех накопленных бонусов председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора портала «Такие дела» Митю Алешковского.