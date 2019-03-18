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«Татнефть» получила максимальную операционную прибыль за пять лет

Операционная прибыль «Татнефти» в 2018 г. составила 340 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя гендиректора по стратегическому развитию компании Нурислама Сюбаева. По итогам 2017 г. операционная прибыль составила 161 млрд руб., за 2016 г. – 143 млрд руб., следует из отчетности компании.

Операционная прибыль могла вырасти вслед за выручкой компании (за первые три месяца 2018 г. выручка выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. вслед за ростом цен на нефть). «Татнефть» еще не раскрывала финансовые результаты за 2018 г., предполагается, что это может случиться на следующей неделе.

«Успешная реализация инициатив стратегии развития "Татнефти" до 2030 г. позволит увеличить годовую операционную прибыль с 340 млрд руб. в 2018 г. до 519 млрд руб. к 2030 г.», – считает топ-менеджер. По словам Сюбаева, операционная прибыль за 2018–2030 гг. суммарно составит 5,54 трлн руб. Инвестиции за этот период составят 1,26 трлн руб., уточнил он.

В сентябре 2018 г. совет директоров «Татнефти» одобрил стратегию развития до 2030 г. Документ предполагает увеличение добычи нефти до 38,4 млн т ежегодно к 2030 г., в свою очередь, переработка нефти увеличится до 15,3 млн т ежегодно. В 2019–2030 гг. компания собирается направить на инвестиции 1,2 трлн руб., из них 799 млрд руб. – на разведку и добычу.

Наиболее крупными держателями акций «Татнефти» являются ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (59,55%) и АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (30,45%).