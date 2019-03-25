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Росприроднадзор: «Норникель» не платил за промышленные загрязнения несколько лет

За время экологической реформы плата в бюджеты на негативное воздействие на окружающую среду снизилась с 30,8 млрд руб. в 2013 г. до 13 млрд руб. в 2018 г., говорится в анализе динамики платежей, проведенном Росприроднадзором по поручению вице-премьера Алексея Гордеева. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение ведомства.

У ряда крупнейших предприятий, таких как «Лукойл – Западная Сибирь» или «Газпромнефть НПЗ», в 2017–2018 гг. платежи сократились в десятки раз по сравнению с 2013 г., а у некоторых, например, у ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «РН-Юганскнефтегаз», обнулились вовсе.

В Росприроднадзоре связывают эту динамику с результатами реформы экорегулирования, которая вступила в активную фазу в 2014 г. В числе причин называются торможение мусорной реформы, зачет экоинвестиций и возможность авансовых платежей. Больше половины этих платежей (55%) идет в местные бюджеты, 40% – в региональные и лишь 5% – в федеральный.

Компании объясняют это большой переплатой в предыдущие периоды. В «Норникеле» также указали на механизм корректировки этих платежей в счет затрат на реализацию природоохранных мероприятий, «а они были гораздо больше, чем расчетная плата». Источник в одной из компаний списка назвал информацию «некорректной».

При этом Росстат фиксирует и снижение экологических капвложений со 158,6 млрд руб. в 2014 г. до 154 млрд руб. в 2017 г., который был годом экологии, и 139,7 млрд руб. – в 2016 г. Число случаев высокого загрязнения воздуха в 2018 г. выросло на 41,2%. Отчетность некоторых крупных компаний, таких как «Роснефть» и «Норникель», фиксирует рост экологических инвестиций. Собеседник в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) поясняет, что данные Росстата недостоверны. Чиновники часто не признают вложения компаний природоохранными, чтобы не возвращать часть платы.

Росприроднадзор настаивает на возвращении части повышающих коэффициентов к плате и на замене платежей за негативное воздействие на окружающую среду налогом. В Минприроды заявили, что официальных предложений от службы не получали. В РСПП считают, что после 2019 г. база платежа начнет сокращаться, поскольку компании, соответствующие требованиям, перестанут его платить совсем после перехода на новую систему нормирования.