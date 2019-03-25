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Бизнес
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Airbus поставит в Китай 300 самолетов на $35 млрд

Ведомости
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Авиастроительный концерн Airbus и китайская компания China Aviation Supplies Holding Company подписали соглашение о поставке 300 самолетов, сообщается на сайте Airbus.

Соглашение включает 290 самолетов серии A320 и 10 самолетов серии A350 XWB. Оно было подписано в Париже в присутствии главы КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Airbus не раскрыл сумму сделки. Le Figaro пишет, что общая каталожная стоимость заказа оценивается в $35 млрд. Елисейский дворец упоминал о сделке на сумму 30 млрд евро.

К концу января 2019 г. парк эксплуатируемых самолетов Airbus в Китае составлял около 1730 самолетов. Из них 1455 самолетов серии A320 и 17 самолетов серии A350 XWB. Airbus прогнозирует, что в ближайшие 20 лет Китаю потребуется около 7400 новых пассажирских и грузовых самолетов. Это составляет 19% мирового спроса.

Технологии
Новости

Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту

Ведомости
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Apple представила стриминговый сервис Apple TV+. Презентация, которая прошла в зале, названном в честь основателя Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), транслировалась на сайте компании.

Сервис предполагает подписку на выбранные пользователями телеканалы. В нем не будет рекламы и есть возможность смотреть видео в офлайне. Среди доступных каналов – HBO, Amazon, Hulu. Сервис будет доступен более чем в 100 странах, им можно будет начать пользоваться на iPhone и iPad в мае этого года, а осенью – на Mac. Также он будет доступен, в частности, на Smart TV – на телевизорах Samsung, LG, Sony.

Также Apple представила Apple Card – кредитную карту, созданную в сотрудничестве с Goldman Sachs и Mastercard. Оформить выпуск карты можно будет через приложение Wallet. У карты будет опция кэшбэка (Daily Cash): 3% – за покупки напрямую у Apple и 2% – за все остальные покупки. Также можно будет получить на руки карту Apple Card из титана, но на ней не будет никаких данных – ни номера, ни кода безопасности, ни даты истечения срока ее действия; вся эта информация будет храниться в приложении Wallet. По такой карте кэшбэк составит 1%. Обслуживание обеих карт будет бесплатным, кредитная ставка на презентации не называлась. Сервис будет доступен с лета только в США. Появится ли он в других странах, Apple не сообщила.

Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade. Apple News+ позволяет получить доступ более чем к 300 изданиям за $9,99 в месяц. Среди доступных в нем изданий – Los Angeles Times и The Wall Street Journal. Сервис будет запущен в США и Канаде, а позже – в Великобритании и Австралии. В сервисе Apple Arcade по подписке можно получить доступ более чем к 100 играм. С помощью сервиса можно играть на iPhone, iPad и Apple TV. Есть возможность играть без интернета. Сервис будет доступен с осени 2019 г. более чем в 150 странах. Цену подписки во время презентации не назвали.

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Политика
Новости

Арабские страны назвали ничтожным решение США признать Голаны частью Израиля

Ведомости
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Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты частью Израиля является «ничтожным по форме и по существу», заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в коммюнике, текст которого приводит «РИА Новости». «Это заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот. Голаны – это оккупированная сирийская земля», – подчеркнул генсек. Политик добавил, что решение США нарушает нормы международного права и «снижает авторитет Вашингтона на Ближнем Востоке и во всем мире».

Трамп 25 марта подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать «десятилетия назад». Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют Израиль и Сирия. До 1967 г. они являлись частью Сирии, но во время Шестидневной войны в начале июля 1967 г. две трети высот были заняты Израилем. В декабре 1981 г. парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

Совет Безопасности ООН, куда входит и Россия, отказался признать это решение. Российское Министерство иностранных дел выразило опасения, что решение Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке.

Лига арабских государств была создана в 1945 г. Она объединяет 18 арабоязычных стран, Палестину и три мусульманские страны Восточной Африки (Коморы, Сомали и Джибути). Штаб-квартира ЛАГ находится в Каире.

Политика
Новости

Израиль нанес удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа

Ведомости
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Израиль нанес удары по объектам палестинского движения «Хамас» в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщается в твиттере израильской армии.

В сообщении отмечается, что удар был нанесен по трехэтажному зданию, которое израильская армия считает секретной штаб-квартирой «Хамаса». The Jerusalem Post сообщает, что также были атакованы военно-морская база и тренировочный лагерь «Хамаса».

Ранее ракета, запущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в поселении Мишмерет, пишет Haaretz. В результате пострадали семь человек. Израильская армия считает, что ракета была запущена с позиций «Хамаса».

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил в связи с инцидентом, что Израиль имеет полное право на самооборону.

Политика
Новости

Трамп признал Голанские высоты частью Израиля

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится с визитом в США. Трансляция их встречи велась на странице Белого дома в Twitter. «Это должно было произойти десятилетия назад», – сказал Трамп.

Министерство иностранных дел Сирии, которая считает Голаны своей территорией, назвало решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом для арабских стран. Признание Голан частью Израиля является агрессией против суверенитета и территориальной целостности Сирии, добавило ведомство. Российский МИД выразил опасения, что решение Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют Израиль и Сирия. До 1967 г. они являлись частью Сирии, но во время Шестидневной войны в начале июля 1967 г. две трети высот были заняты Израилем. В декабре 1981 г. парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

Совет Безопасности ООН, куда входит и Россия, отказался признать это решение. Генеральная ассамблея ООН неоднократно называла решение Израиля занять эту территорию незаконной и призывала вернуть Голаны Сирии.

Политика
Новости

Социологи предсказали победу Зеленского на выборах президента Украины

Ведомости
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Актер Владимир Зеленский выйдет во второй тур выборов президента Украины и победит, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По результатам опроса из всех граждан Украины в возрасте 18 лет 19,5% проголосовали бы за Зеленского, 10,3% – за действующего президента Петра Порошенко, 7,6% – за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. При этом почти четверть – 24,7% – не решили, за кого будут голосовать.

Среди тех, кто определился с кандидатом и намерен пойти на выборы, 32,1% проголосовали бы за Зеленского, 17,1% – за Порошенко, 12,5% – за Тимошенко.

Кроме того, согласно итогам опроса Зеленский выигрывает во втором туре и у Порошенко, и у Тимошенко, и у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (43 против 17,6%, 39,1 против 20%, 37,7 против 27,7% голосов соответственно).

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. В списке кандидатов – 39 человек.

Финансы
Новости

Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда. «Траст» также просил суд обязать «Рост инвестиции» вернуть эти деньги «Рост банку».

Сделка состоялась в сентябре 2017 г., когда бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». Шишханов, а также Микаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» были указаны в иске в качестве третьих лиц. Ответчиком выступало только ООО «Рост инвестиции».

Представитель «Траста» в суде настаивал на том, что внесение средств в уставный капитал «Рост инвестиций» было нацелено на вывод активов из банка. По его словам, деньги сразу переводились на счета иностранных офшорных компаний, бенефициарами которых являлись Шишханов и Гуцериевы.

Представитель Шишханова заявил, что «Рост банк» в результате этой и ряда других сделок получил контроль над девелоперскими компаниями «Интеко» и А101, а также холдингом «Русгрэйн». Группа «Интеко» была создана Еленой Батуриной, супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 г., вскоре после отставки Лужкова, Батурина продала 95% компании Шишханову, а в 2017 г. 87,5% акций «Интеко» консолидировал «Рост банк».

Центробанк в 2014 г. принял решение о санации «Рост банка», входившего на тот момент в сотню крупнейших банков в России. «Дыра» в капитале «Рост банка» и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 млрд руб. Санатором сначала был Бинбанк, потом сам Шишханов. В 2017 г. ЦБ забрал «Рост банк» и Бинбанк в свой Фонд консолидации банковского сектора.

Бизнес
Новости

Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Газпром промгаза»

Ведомости
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Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Газпром промгаза» Александра Карасевича, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 620 млн руб., сообщает «РИА Новости».

Суд также наложил арест на две его квартиры в Москве, дачный участок, два машино-места и деньги в разной валюте на общую сумму 9 млн руб.

Следователь Андрей Бехтин рассказал агентству, что ФНС была признана потерпевшей стороной по этому делу. Она заявила гражданский иск к Карасевичу на 1,2 млрд руб.

По версии следствия, компания «Лорес», которую на момент создания возглавлял Карасевич, уклонялась от уплаты налогов, в том числе выполняя контракты для дочерней организации «Газпрома». Защита утверждает, что Карасевич к компании никакого отношения не имеет и «ни одного документа он не подписал».

Карасевич руководил «Газпром промгазом» с 1999 по 2013 г. Он доктор технических наук, был профессором и заведующим кафедрой экономики региональной энергетики и энергоэффективности РГУ нефти и газа им. Губкина.

Политика
Новости

Московский суд начал слушать дело о попытке госпереворота в Казахстане

Ведомости
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В Нагатинском суде Москвы в понедельник начался процесс по делу политтехнолога Петра Милосердова, которого обвиняют в организации государственного переворота в Казахстане (ст. 282.1 УК). По версии следствия, он вместе с осужденным ранее лидером оппозиции Александром Беловым (Поткиным) создавал экстремистское сообщество для дестабилизации обстановки в республике, нагнетания межнациональных конфликтов и создания напряженной обстановки с целью изменения конституционного строя в стране. Но если поводом для преследования Белова стал запрос от генпрокуратуры Казахстана, то в отношении Милосердова российские власти действовали по своей инициативе.

В 2016 г. Мещанский суд Москвы признал Белова виновным в отмывании денег и экстремистской деятельности, приговорив к 7,5 г. колонии. Финансовая часть обвинения касалась отмывания 5 млрд руб. казахского банка БТА. Впрочем, уже в следующем году приговор в этой части был отменен апелляционной инстанцией, а дело об экстремизме возвращено на доследование.

Сам Милосердов утверждает, что вся его подрывная деятельность сводится к социологическому исследованию, которое он по просьбе Белова провел в Казахстане в 2012 г. И что подлинной целью его уголовного преследования было желание получить показания против оппозиционера. В любом случае, срок давности по вменяемому ему преступлению составляет 6 лет и к моменту его ареста в начале 2018 г. он уже истек. Кроме того, конституционный строй других стран не охраняется российским Уголовным кодексом, доказывает он.

В понедельник в суде прокурор огласил обвинительное заключение, рассказал адвокат Милосердова Алексей Чернышев. Суд также заслушал показания свидетеля Александра Михайленко – это оперуполномоченный, который принял участие в задержании политтехнолога. Всего, по словам адвоката, в деле фигурируют более сорока свидетелей, в основном это граждане Казахстана, дававшие показания по делу Белова. Сам оппозиционер также числится в списке свидетелей, знает Чернышев. Следующее заседание назначено на 5 апреля.

Политика
Новости

Верховный суд не стал рассматривать жалобу на отказ передать Грудинину мандат депутата

Ведомости
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Верховный суд не стал рассматривать жалобу КПРФ на решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, передает «Интерфакс». Он отметил, что судьба мандата будет решена 27 марта.

Руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев сообщил, что пока не знаком с решением. О возврате жалобы, по его словам, он узнал из картотеки Верховного суда. В картотеке суда есть информация об иске «о признании незаконным бездействия ЦИК РФ», заявителем которого является КПРФ; этот иск возвращен заявителю.

Ранее Булаев сообщал, что Мещанский суд Москвы признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ передать Грудинину мандат.

18 марта президиум ЦК партии проголосовал за передачу Грудинину мандата, который стал вакантным после смерти физика Жореса Алферова. Но ЦИК отказался передавать мандат. Причиной такого решения комиссия назвала наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.

ЦИК заявил, что мандат будет передан депутату заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения компартии Петру Медведеву.

Бизнес
Новости

Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» почти на 36 млрд рублей

Ведомости
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Уставный капитал ООО «Ренова» был увеличен с 28 000 руб. до 35,78 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Единственным владельцем компании остается миллиардер Виктор Вексельберг, чье состояние Forbes оценивает в $14,4 млрд. «Ведомости» отправили запрос в «Ренову». Компания не стала комментировать «Интерфаксу», каким образом был увеличен уставный капитал компании – за счет внесения активов, денежных средств или комбинации двух вариантов.

ООО «Ренова» владеет по 99,99% в ООО «Ренова-холдинг рус» и ООО «Ренова актив». Им принадлежат российские активы «Реновы». В прошлом году Вексельберг стал фактически единственным бенефициаром российских компаний группы после попадания под американские санкции.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Бизнес
Новости

Украина предложила сдать в аренду ЕС треть своих газовых хранилищ

Ведомости
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Украина готова сдать в аренду европейским заказчикам свои подземные хранилища газа (ПХГ) объемом 12 млрд куб. м, сообщается на сайте «Укртрансгаза».

«Укртрансгаз» считает, что это позволит избежать потенциальной угрозы энергобезопасности стран ЕС во время следующего осенне-зимнего периода 2019–2020 гг. В пример приводится Венгрия, которая ежегодно потребляет больше 10 млрд куб. м природного газа. Две трети от этого объема обеспечивается российским газом, около 20% – внутренней добычей, а остальное импортируется из Австрии. По оценке компании, украинские хранилища позволят Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой, если Россия прекратит транзит газа по территории Украины в страны ЕС с 2020 г.

«Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложить поставщикам из других стран Центральной и Восточной Европы», – отмечает «Укртрансгаз».

Комплекс ПХГ Украины состоит из 11 подземных хранилищ объемом 31 млрд куб. м. Для собственных нужд страны используется порядка 50–60% их технической мощи.

1 января 2020 г. завершится 10-летний транзитный контракт между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом».

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