Airbus поставит в Китай 300 самолетов на $35 млрд

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Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту

Apple представила стриминговый сервис Apple TV+. Презентация, которая прошла в зале, названном в честь основателя Стива Джобса в Купертино (штат Калифорния), транслировалась на сайте компании.

Сервис предполагает подписку на выбранные пользователями телеканалы. В нем не будет рекламы и есть возможность смотреть видео в офлайне. Среди доступных каналов – HBO, Amazon, Hulu. Сервис будет доступен более чем в 100 странах, им можно будет начать пользоваться на iPhone и iPad в мае этого года, а осенью – на Mac. Также он будет доступен, в частности, на Smart TV – на телевизорах Samsung, LG, Sony.

Также Apple представила Apple Card – кредитную карту, созданную в сотрудничестве с Goldman Sachs и Mastercard. Оформить выпуск карты можно будет через приложение Wallet. У карты будет опция кэшбэка (Daily Cash): 3% – за покупки напрямую у Apple и 2% – за все остальные покупки. Также можно будет получить на руки карту Apple Card из титана, но на ней не будет никаких данных – ни номера, ни кода безопасности, ни даты истечения срока ее действия; вся эта информация будет храниться в приложении Wallet. По такой карте кэшбэк составит 1%. Обслуживание обеих карт будет бесплатным, кредитная ставка на презентации не называлась. Сервис будет доступен с лета только в США. Появится ли он в других странах, Apple не сообщила.

Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade. Apple News+ позволяет получить доступ более чем к 300 изданиям за $9,99 в месяц. Среди доступных в нем изданий – Los Angeles Times и The Wall Street Journal. Сервис будет запущен в США и Канаде, а позже – в Великобритании и Австралии. В сервисе Apple Arcade по подписке можно получить доступ более чем к 100 играм. С помощью сервиса можно играть на iPhone, iPad и Apple TV. Есть возможность играть без интернета. Сервис будет доступен с осени 2019 г. более чем в 150 странах. Цену подписки во время презентации не назвали.