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Суд признал незаконным разрешение на строительство на Байкале завода по розливу воды

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство на Байкале завода по розливу воды, сообщает ТАСС.

Компания «Аквасиб», которая занимается строительством завода, планирует оспорить решение суда, сказал агентству главный инженер предприятия Владислав Герковенко.

Признать разрешение незаконным потребовала природоохранная прокуратура. Ведомство считает, что государственная экологическая экспертиза проекта строительства завода была проведена с нарушениями. Например, эксперты не учли, что строительство затрагивает болота, на которых останавливаются редкие птицы.

Строительство завода на Байкале началось в январе 2019 г. Воду планировалось поставлять в Китай, Южную Корею, Монголию. В середине марта суд по иску природоохранной прокуратуры приостановил строительство завода, так как ведомство обнаружило нарушения на стройке, в том числе следы разлива нефтепродуктов и навалы отходов производства.

Против строительства завода выступают местные жители. Они считают, что его работа нанесет экологический ущерб Байкалу. Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте поручил проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства.

На Байкале начали строить завод, несмотря на протесты местных жителей