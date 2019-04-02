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США оценили эффект от санкций против Ирана

23 страны-импортера полностью отказались от иранской нефти, заявил на брифинге в госдепартаменте спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, его слова передает «РИА Новости». В общей сложности Иран потерял $10 млрд руб., отметил он.

Хук заявил, что иранская добыча нефти снизилась на 1,5 млн барр. в сутки с мая 2018 г. и более 100 компаний ушли с рынка Ирана.

О желании снова запретить покупать иранскую нефть еще в мае 2018 г. заявил президент США Дональд Трамп. Тогда Иран добывал 3,829 млн барр. в сутки.

С 4 ноября 2018 г. начали действовать американские санкции против иранской нефти: покупать ее нельзя, иначе покупателю грозят вторичные санкции США. Восьми странам-импортерам, в том числе Индии и Китаю, США разрешили продолжать покупать нефть у Ирана, но не увеличивать закупки по контрактам. Полностью прекратить покупать иранскую нефть Китай, Индия и еще шесть стран должны 4 мая, следует из заявления госсекретаря США Майка Помпео.

В феврале 2019 г. добыча в Иране была 2,743 млн барр. в сутки. То есть сокращение составило 28%, или 1 млн барр. в сутки, свидетельствуют данные ОПЕК.

Участники так называемого соглашения ОПЕК+, подразумевающего сокращение добычи нефти картелем и присоединившимися странами, в том числе Россией, должны были 18 апреля принять решение – ограничивать или нет добычу сырья на второе полугодие 2019 г. на 1,2 млн барр. в сутки. Но из-за иранской неопределенности – сможет ли страна и дальше экспортировать нефть – согласились отодвинуть решение до мая этого года.