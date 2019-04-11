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Котировки LVMH достигли рекордного уровня за пять лет

Акции группы компаний LVMН (Louis Vuitton Moët Hennessy), крупнейшего производителя товаров класса люкс в мире, на торгах Лондонской фондовой биржи (LSE) 11 апреля растут после публикации результатов работы группы компаний за I квартал 2019 г. По состоянию на 15:00 по московскому времени (минус 2 часа по Лондону) ценные бумаги LVMН торговались по 346 евро за акцию, что стало рекордом за последние пять лет.

LVMH 10 апреля сообщил о росте выручки от продаж в I квартале 2019 г. на 16% к аналогичному периоду прошлого года – до 12,5 млрд евро, говорится в материалах холдинга. Среди всех направлений бизнеса LVMH самый большой рост продемонстрировал сегмент производства одежды и кожаных изделий – на 20% к I кварталу 2018 г. Выручка от продаж этого сегмента превысила 5 млрд евро.

Акции LVMH 10 апреля, по данным LSE, завершили сессию торгов 10 апреля на отметке 330,5 евро за бумагу. В ходе утренней сессии бумаги подорожали на 3,3%, к 15:00 по Москве почти на 5%. Год назад ценные бумаги холдинга торговались по 278 евро за акцию, пять лет назад стоимость бумаг составляла 141,75 евро за акцию. Предыдущий пик цен пришелся на май 2018 г. и составил почти 311,8 евро за акцию.

Аналитики SocGen изменили рекомендации для ценных бумаг LVMH с «держать» до «покупать», передает Reuters.

LVMH – мировой лидер по производству предметов роскоши. Группа компаний владеет производителями марок шампанского и коньяка (Moët & Chandon и Hennessy), модными домами и брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Kenzo, Berlutti, Givenchy, производителями ювелирных изделий и часов Bulgari, Tag Heuer, сетью магазинов Sephora, газетой Les Échos и другими активами. Президент и основной владелец LVMH Бернар Арно является самым богатым человеком Европы. На начало 2019 г. его состояние оценивалось в $76,9 млрд.