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МЭА: нефтедобыча в Венесуэле упала в марте на четверть

Нефтедобыча Венесуэлы в марте сократилась до 870 000 баррелей в день, сообщило в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА). Таким образом, за месяц среднесуточное производство уменьшилось на 270 000 баррелей, т. е. на 24% (а за год – на 600 000 баррелей, или на 41%). Причиной этого стали перебои в электроснабжении, которые усугубили проблемы, связанные с экономическим кризисом, коррупцией, неэффективным управлением энергетическим сектором и санкциями США, отметило МЭА в докладе.

Сама Венесуэла оценивает свою добычу выше. Власти страны сообщили ОПЕК, что в марте производство составило 960 000 баррелей, опустившись почти на 500 000 баррелей по сравнению с февралем. Хотя, по оценкам ОПЕК, основанным на вторичных источниках, страна в марте добывала лишь 732 000 баррелей в день, а в феврале – 1,02 млн баррелей. Для сравнения: еще в 2015 г. Венесуэла добывала 2,4 млн баррелей в день.

Падение нефтедобычи в Венесуэле и соглашение ОПЕК с Россией и другими экспортерами нефти об ограничении добычи привело к тому, что у картеля она в марте снизилась на 550 000 до 30,1 млн баррелей в день, отмечает МЭА. На этом фоне стоимость нефти Brent на этой неделе превысила $71 за баррель. Однако нынешняя ситуация на нефтяном рынке «вызвана не только [сокращением] предложения, но и устойчивостью спроса, которое в последние месяцы привлекает меньше внимания», отмечает МЭА. Агентство не стало менять свой прогноз увеличения мирового спроса на нефть в 2019 г., оставив его на уровне 1,4 млн баррелей в день.