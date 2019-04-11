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Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов. Об этом он сообщил в своем ежегодном письме акционерам, которое готовит с момента основания компании в 1997 г.

Безос объяснил это развитием компании, по мере которого возрастает и цена ее неудачных экспериментов. В то же время без них невозможно двигаться вперед и совершить прорыв, уверен бизнесмен. Бизнесмен привел в пример два проекта Amazon, которые появились примерно в одно время — смартфон Fire и умная колонка Echo. Однако первый, по его словам, оказался «провалом». В результате в 2015 г. компания прекратила выпуск смартфона, потратив на его разработку $170 млн.

«Мы не могли с уверенностью предвидеть, как эти проекты в конечном итоге будут выглядеть, не говоря уже о том, будут ли они успешными», — признался он. При этом позже компания сумела воспользоваться накопленным опытом для развития успешных продуктов - Echo с поддержкой голосового Alexa, подчеркнул Безос.

В своем письме Безос также призвал конкурентов Amazon увеличить минимальную заработную плату до $15 в час. Бизнесмен назвал это своего рода соревнованием, которое в конечном итоге принесет пользу всем участникам рынка.

По итогам 2018 г. Amazon зафиксировала чистую прибыль в $10,1 млрд. За 12-месячный период, завершившийся 31 декабря 2018 года, указанный показатель составил $20,14 в расчете на акцию. Выручка компании достигла $232,9 млрд.