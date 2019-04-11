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Boeing попытается вернуть доверие к 737 Max с помощью международных экспертов

Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) хотят, чтобы обновленное программное обеспечение самолетов 737 Max одобрила международная, а не американская комиссия экспертов. По их мнению, это необходимо, чтобы вернуть доверие к этой модели после авиакатастроф в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в марте 2019 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей авиационной отрасли и американских чиновников, знакомых с планами компании. По их словам, в последние недели эту идею Boeing предлагали некоторые американские и иностранные авиакомпании.

FAA уже создало международную комиссию, в которую вошли эксперты из Канады, Китая, Индонезии, ОАЭ, ЕС и Бразилии, пишет WSJ. Ее первое заседание состоится в апреле. FAA надеется, что США, Канада и страны Латинской Америки снимут запрет на эксплуатацию 737 Max в начале июля. Другие страны могут сделать это на несколько недель или месяцев позднее.

Еще несколько месяцев назад такой шаг был бы немыслим для FAA, отмечает WSJ. Однако ведомство и Boeing подверглись сильной критике из-за того, что FAA в отличие от авиационных регуляторов других стран сначала отказывалось приостановить эксплуатацию самолетов 737 Max после крушения в Эфиопии. Также выяснилось, что FAA ранее передала самой компании часть полномочий по сертификации новой модели.

Предполагается, что в обоих случаях причиной крушения могли стать сбои в работе системы предотвращения срывов (MCAS), которая заставляла нос самолета опускаться из-за неверных данных об угле наклона. Предварительные результаты расследования последнего крушения показали, что пилоты не могли вернуть управление самолетом под контроль, хотя выполняли инструкции Boeing.