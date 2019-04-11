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Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации. По словам двух собеседников агентства, банк не планирует оставаться конечным собственником и рассчитывает перепродать этот актив третьей стороне. Потенциального покупателя источники агентства не называют. Сбербанк отказался от комментария для Reuters, «О’кей» на запрос не ответил.

Сбербанк не планирует приобретение ритейлера «О’кей» в собственных интересах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

В августе 2018 г. «О’кей» подписал соглашение о долговом финансировании со Сбербанком на 12 млрд руб., отмечает агентство.

В процессе смены собственников сейчас находится и сеть гипермаркетов «Лента». 1 апреля мажоритарные акционеры сети TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились продать свои доли (суммарно 41,91%) «Севергрупп» Алексея Мордашова. Оба пакета акций обойдутся «Севергрупп» в $728,9 млн. Группа также выставит оферту миноритарным акционерам ритейлера: они смогут продать свои расписки на акции «Ленты» по цене $3,6 за штуку или акции по $18 за бумагу. Вся компания оценена в $1,75 млрд.

Год назад основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ принадлежавшие ему 29,1% акций сети за 138 млрд руб. Позже банк перепродал 11,82% Marathon Group Александра Винокурова. Стоимость сделки ВТБ и Marathon Group не раскрывалась.