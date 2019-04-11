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Бизнес
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Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Ведомости
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Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации. По словам двух собеседников агентства, банк не планирует оставаться конечным собственником и рассчитывает перепродать этот актив третьей стороне. Потенциального покупателя источники агентства не называют. Сбербанк отказался от комментария для Reuters, «О’кей» на запрос не ответил.

Сбербанк не планирует приобретение ритейлера «О’кей» в собственных интересах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

В августе 2018 г. «О’кей» подписал соглашение о долговом финансировании со Сбербанком на 12 млрд руб., отмечает агентство.

В процессе смены собственников сейчас находится и сеть гипермаркетов «Лента». 1 апреля мажоритарные акционеры сети TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились продать свои доли (суммарно 41,91%) «Севергрупп» Алексея Мордашова. Оба пакета акций обойдутся «Севергрупп» в $728,9 млн. Группа также выставит оферту миноритарным акционерам ритейлера: они смогут продать свои расписки на акции «Ленты» по цене $3,6 за штуку или акции по $18 за бумагу. Вся компания оценена в $1,75 млрд.

Год назад основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ принадлежавшие ему 29,1% акций сети за 138 млрд руб. Позже банк перепродал 11,82% Marathon Group Александра Винокурова. Стоимость сделки ВТБ и Marathon Group не раскрывалась.

Бизнес
Новости

Крупнейшие золотодобывающие компании одобрили свое слияние

Ведомости
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Акционеры золотодобывающей компании США Newmont Mining поддержали слияние с канадской Goldcorp, сообщает Reuters. Это две крупнейшие золотодобывающие компании мира. Сумма сделки оценивается в $10 млрд. Новая компания получит название Newmont Goldcorp и станет самым большим золотодобытчиком в мире с объемом производства 6–7 млн унций золота в год на ближайшие 10 лет, а сама сделка – крупнейшей за всю историю отрасли.

В новой объединенной структуре акционеры Newmont получат около 65%, а владельцы Goldcorp – 35%. Ранее сделку одобрили и акционеры Goldcorp. В обмен на поддержку слияния Newmont Mining пообещала своим акционерам специальные дивиденды в размере $0,88 на акцию, их выплатят в мае 2019 г.

Ранее Newmont Mining договорилась о создании совместного предприятия со своим конкурентом – канадской Barrick Gold, чей прогноз по добыче золота на 2019 г. составляет 5,1–5,6 млн унций (данные Reuters). СП создается для совместных проектов в США. В 2018 г. компании вместе добыли в штате Невада более 4 млн унций золота, а их совокупные запасы там составляют 48 млн унций, писал WSJ. Barrick будет принадлежать 61,5%-ная доля в совместном предприятии, и она будет его основным оператором. По оценкам сторон, эта сделка позволит им сэкономить $5 млрд в течение 20 лет.

Barrick Gold также делал Newmont Mining предложение о слиянии, однако акционеры последней его отклонили.

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Бизнес
Новости

Forbes назвал основателя Uniqlo самым богатым японцем

Ведомости
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Основатель сети магазинов одежды Uniqlo Тадаси Янаи возглавил список богатейших японцев в 2019 г., сместив на второе место лидировавшего два года подряд основателя SoftBank Масаеси Сона, сообщает Forbes.

Янаи и его семье принадлежит 44% акций Fast Retailing, материнской компании Uniqlo. За год он увеличил свое состояние на $5,6 млрд – до $24,9 млрд. Несмотря на рост акций SoftBank, состояние Сона увеличилось на $2,1 млрд и составило $24 млрд.

Forbes отмечает, что состояние 31 из 50 богатейших японцев уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Журнал оценил их суммарное состояние в $178 млрд против $186 млрд годом ранее.

Первый магазин Uniqlo был открыт в 1984 г. в Японии. Сейчас у компании более 3200 магазинов по всему миру. В России сеть появилась в 2010 г.: в настоящее время в стране 35 магазинов японского бренда – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Стиль жизни
Новости

Умер совладелец «ВСМПО-Ависмы» Владислав Тетюхин

Ведомости
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Бывший президент и совладелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин скончался 11 апреля после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра. Этот центр был создан Тетюхиным.

Тетюхин родился в 1932 г. в Москве. После окончания института работал на Верхнесалдинском металлообрабатывающем заводе в Свердловской области. В 1992 г. стал его гендиректором и акционером, а позже преобразовал в корпорацию «ВСМПО-Ависма» и руководил компанией до 2008 г. В последние годы Тетюхин являлся членом совета директоров и советником гендиректора компании.

Под руководством Тетюхина «ВСМПО-Ависма» сумела выйти из кризиса, в котором оказалась в конце 80-х – начале 90-х гг. Сегодня компания называет себя крупнейшим в мире производителем титана, ее продукция поставляется в 50 стран. «ВСМПО-Ависма» поставляет титан многим авиастроительным компаниям, в том числе Boeing и Airbus.

В ноябре 2006 г. Тетюхин продал более 30% акций «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»), в 2012 г. – еще более 3%. В результате его доля снизилась до 0,37%, по данным «СПАРК-Интерфакса». Полученные от сделок средства Тетюхин вложил в создание Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который специализируется на протезировании суставов. Строительство медцентра обошлось в 4,3 млрд руб., Тетюхин вложил в него 3,3 млрд руб.

В 2012 г. Тетюхин вошел в список 200 богатейших бизнесменов России по версии российского Forbes. Журнал оценил его состояние в $650 млн и поместил на 153-ю строчку рейтинга.

Бизнес
Новости

Безос предупредил о будущих «многомиллиардных потерях» Amazon

Ведомости
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Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос предупредил акционеров компании, что в будущем она неизбежно столкнется с крупными неудачами, которые обойдутся в миллиарды долларов. Об этом он сообщил в своем ежегодном письме акционерам, которое готовит с момента IPO в 1997 г.

Безос объяснил это развитием компании, по мере которого возрастает и цена ее неудачных экспериментов. В то же время без них невозможно двигаться вперед и совершить прорыв, уверен бизнесмен. Бизнесмен привел в пример два проекта Amazon, которые появились примерно в одно время: смартфон Fire и умная колонка Echo. Однако первый, по его словам, оказался «провалом». В результате в 2015 г. компания прекратила выпуск смартфона, потратив на его разработку $170 млн.

«Мы не могли с уверенностью предвидеть, как эти проекты в конечном итоге будут выглядеть, не говоря уже о том, будут ли они успешными», – признался он. При этом позже компания сумела воспользоваться накопленным опытом для развития успешных продуктов – Echo с поддержкой голосового Alexa, подчеркнул Безос.

В своем письме Безос также призвал конкурентов Amazon увеличить минимальную заработную плату до $15 в час. Бизнесмен назвал это своего рода соревнованием, которое в конечном итоге принесет пользу всем участникам рынка.

По итогам 2018 г. Amazon зафиксировала чистую прибыль в $10,1 млрд. За 12-месячный период, завершившийся 31 декабря 2018 г., указанный показатель составил $20,14 в расчете на акцию. Выручка компании достигла $232,9 млрд.

Политика
Новости

Путин потребовал остановить рост тарифов на вывоз мусора

Ведомости
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Президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения при реформировании системы обращения с бытовыми отходами («мусорная реформа»). Об этом журналистам по окончании совещания сказал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин: «Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться».

При этом в ряде регионов тарифы уже завышены, признал министр: «А есть территории, где региональная власть решила вообще его (тариф) сильно не поднимать – подняли на 10%, и у регионального оператора нет сегодня инвестиционной составляющей. И как он будет строить те мощности, которые ему нужны для сортировки и дальнейшей переработки мусора, большой вопрос». По словам Кобылкина, эти вопросы также обсуждались на совещании с президентом. С такими ситуациями будет разбираться специальная рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев, сказал Кобылкин. По его словам, идут разбирательства и с завышенными тарифами; министерство рассчитывает на их снижение после введения сортировки мусора: «С завышенными тарифами мы разбираемся, безусловно. У нас впереди еще сортировка мусора, которая, по идее, должна этот тариф снижать. Так должно произойти».

Кроме того, на совещании Путин поручил не увеличивать нагрузку на региональных операторов, отвечающих за вывоз бытовых отходов, добавил Кобылкин: «Мы это прекрасно понимаем: все, что мы будем вменять регоператору сегодня в обязанность, может лечь на тариф. Этого делать нельзя, президент на это обратил внимание».

«Мусорная реформа» в России началась 1 января 2019 г. Большинство регионов с ней справляется, считает Кобылкин. К 2024 г. в России должно быть построено 200 заводов по уничтожению мусора, рассказал министр: «В большей степени они должны быть российского производства, и на это нам президент сегодня указал». «У нас стоит задача к 2024 г. обеспечить импортозависмость не более чем на 20%», – добавил министр промышленности Денис Мантуров, который наряду с Кобылкиным будет отвечать за строительство заводов. По словам Мантурова, большая часть оборудования, необходимого как для мусоросжигания, так и для мусоросортировки, разработано после запуска программы импортозамещения в России.

Митинги в Подмосковье против мусора

Политика
Новости

Министерство просвещения предложило не пускать в школу непривитых детей

Ведомости
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Минпросвещения предложило запретить детям, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и непривитым, ходить в школу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья. Как отмечается в письме, которое цитирует агентство, право на образование таким образом ущемлено не будет: детей переведут на дистанционное или домашнее обучение.

В начале апреля стало известно, что Министерство здравоохранения России готовит поправки в законодательство о блокировке интернет-ресурсов, которые позволят закрывать для просмотра информацию с призывами к отказу от прививок, и ввести ответственность за распространение такой информации в сети. Роспотребнадзор поддержал эту инициативу. Ранее ведомство разъясняло, что родители вправе отказаться от вакцинации при условии дополнительного обследования ребенка на инфекционные заболевания.

В январе 2019 г. Всемирная организация здравоохранения впервые включила отказ от вакцин в ежегодный список угроз человечеству. По данным ВОЗ на середину прошлого года, в мире вакцинировано не более 85% людей, около 1,5 млн смертей можно было бы предотвращать в случае своевременного введения вакцин.

Политика
Новости

Следствие попросило продлить домашний арест Калви до середины июля

Ведомости
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В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста в отношении двух фигурантов дела Baring Vostok – основателя фонда Майкла Калви и бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева – до 14 июля. Об этом говорится в сообщении суда.

Оба ходатайства суд рассмотрит 12 апреля. Судебное заседание в отношении Калви состоится в 9.00 мск, в отношении Кордичева – в 13.00 мск.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Калви и Кордичева. О смягчении им меры пресечения просило следствие.

Следователи пояснили, что у Калви сложились устойчивые социальные связи в Москве, он занимается благотворительностью, а Кордичев «способствует раскрытию преступления». Согласно материалам суда он полностью признал вину и дал показания против себя и других обвиняемых.

Ранее суд продлил арест до середины июля остальным четырем фигурантам уголовного дела – партнерам инвестфонда Вагану Абгаряну и Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину и гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову.

Бизнес
Новости

Boeing попытается вернуть доверие к 737 Max с помощью международных экспертов

Ведомости
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Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) хотят, чтобы обновленное программное обеспечение самолетов 737 Max одобрила международная, а не американская комиссия экспертов. По их мнению, это необходимо, чтобы вернуть доверие к этой модели после авиакатастроф в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в марте 2019 г. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей авиационной отрасли и американских чиновников, знакомых с планами компании. По их словам, в последние недели эту идею Boeing предлагали некоторые американские и иностранные авиакомпании.

FAA уже создало международную комиссию, в которую вошли эксперты из Канады, Китая, Индонезии, ОАЭ, ЕС и Бразилии, пишет WSJ. Ее первое заседание состоится в апреле. FAA надеется, что США, Канада и страны Латинской Америки снимут запрет на эксплуатацию 737 Max в начале июля. Другие страны могут сделать это на несколько недель или месяцев позднее.

Еще несколько месяцев назад такой шаг был бы немыслим для FAA, отмечает WSJ. Однако ведомство и Boeing подверглись сильной критике из-за того, что FAA в отличие от авиационных регуляторов других стран сначала отказывалось приостановить эксплуатацию самолетов 737 Max после крушения в Эфиопии. Также выяснилось, что FAA ранее передала самой компании часть полномочий по сертификации новой модели.

Предполагается, что в обоих случаях причиной крушения могли стать сбои в работе системы предотвращения срывов (MCAS), которая заставляла нос самолета опускаться из-за неверных данных об угле наклона. Предварительные результаты расследования последнего крушения показали, что пилоты не могли вернуть управление самолетом под контроль, хотя выполняли инструкции Boeing.

Политика
Новости

Эквадор обвинил WikiLeaks и российских хакеров в попытке дестабилизации правительства

Ведомости
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Сторонники WikiLeaks и двое российских хакеров пытались дестабилизировать деятельность правительства Эквадора, заявила глава МВД страны Мариа Паула Ромо, передает Associated Press.

По ее словам, сотрудник WikiLeaks ездил с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Перу, Испанию и Венесуэлу, пытаясь подорвать деятельность властей. Она не раскрыла его личность, отметив, что информация о нем и российских хакерах, проживающих в Эквадоре, в ближайшие часы будет передана судебным органам.

Эквадор 11 апреля отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что это решение было принято, потому что Ассанж «неоднократно нарушал международные конвенции и протокол сожительства». Основатель WikiLeaks сразу был задержан британской полицией в связи с требованием американских властей о его экстрадиции.

США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Он вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Политика
Новости

Российский МИД назвал арест Ассанжа ударом по свободе слова

Ведомости
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Министерство иностранных дел России осудило методы задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. «Рука «демократии» сжимает горло свободе», – написала на своей странице в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя новости о решении Эквадора отказать Ассанжу в убежище и задержании основателя WikiLeaks в отделении полиции в центральном Лондоне.

Эквадор 11 апреля отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища «за неоднократные нарушения международных конвенций и протокола сожительства», сообщил президент Эквадора Ленин Морено в видеообращении на своей странице Facebook. Ассанж попросил убежища в дипмиссии Эквадора в 2012 г.

О намерении Эквадора выдворить Ассанжа с территории своего посольства в Лондоне сообщила WikiLeaks на своей странице в Twitter в начале апреля. В качестве предлога для его выдворения будет использован офшорный скандал INA Papers, связанный с президентом Морено, предположила организация. INA Papers – это ряд опубликованных в феврале документов, в которых говорится о деятельности INA Investment, офшорной компании, созданной братом президента Эквадора.

США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру, передает Reuters со ссылкой на министерство юстиции страны. Обвинение было предъявлено ему заочно еще 6 марта прошлого года, но известно о нем стало только сегодня на заседании суда. По версии властей США, Ассанж для взлома компьютера в 2010 г. вступил в сговор с бывшим информатором WikiLeaks Челси (Брэдли) Мэннинг. По этой статье Ассанжу грозит пять лет лишения свободы, он вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Политика
Новости

Фигурант дела Baring Vostok полностью признал вину

Ведомости
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева, обвиняемого по делу Baring Vostok, сообщает «Интерфакс». В материалах суда говорится, что он полностью признал вину и дал показания против себя и других обвиняемых по уголовному делу.

На заседании суда следователь заявил, что Кордичев «способствует раскрытию преступления», поэтому мера пресечения может быть смягчена.

Ранее Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. Следствие отметило, что у него сложились устойчивые социальные связи в Москве, он занимается благотворительностью, а также на его попечении находятся трое детей.

Калви, Кордичева и еще четверых фигурантов дела арестовали в феврале. Их обвиняют в хищении денег у банка «Восточный». Следствие считает, что они способствовали передаче «Восточному» 59,9% акций компании International Financial Technology Group в счет погашения долга «Первого коллекторского бюро» в размере 2,5 млрд руб. Однако, по версии следователей, реальная стоимость этого пакета акций – 600 000 руб.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде

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