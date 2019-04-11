Forbes назвал основателя Uniqlo самым богатым японцем

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Путин потребовал остановить рост тарифов на вывоз мусора

Президент Владимир Путин на совещании с правительством в четверг поручил не допускать роста тарифов на вывоз мусора для населения при реформировании системы обращения с бытовыми отходами («мусорная реформа»). Об этом журналистам по окончании совещания сказал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин: «Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться».

При этом в ряде регионов тарифы уже завышены, признал министр: «А есть территории, где региональная власть решила вообще его (тариф) сильно не поднимать – подняли на 10%, и у регионального оператора нет сегодня инвестиционной составляющей. И как он будет строить те мощности, которые ему нужны для сортировки и дальнейшей переработки мусора, большой вопрос». По словам Кобылкина, эти вопросы также обсуждались на совещании с президентом. С такими ситуациями будет разбираться специальная рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Алексей Гордеев, сказал Кобылкин. По его словам, идут разбирательства и с завышенными тарифами; министерство рассчитывает на их снижение после введения сортировки мусора: «С завышенными тарифами мы разбираемся, безусловно. У нас впереди еще сортировка мусора, которая, по идее, должна этот тариф снижать. Так должно произойти».

Кроме того, на совещании Путин поручил не увеличивать нагрузку на региональных операторов, отвечающих за вывоз бытовых отходов, добавил Кобылкин: «Мы это прекрасно понимаем: все, что мы будем вменять регоператору сегодня в обязанность, может лечь на тариф. Этого делать нельзя, президент на это обратил внимание».

«Мусорная реформа» в России началась 1 января 2019 г. Большинство регионов с ней справляется, считает Кобылкин. К 2024 г. в России должно быть построено 200 заводов по уничтожению мусора, рассказал министр: «В большей степени они должны быть российского производства, и на это нам президент сегодня указал». «У нас стоит задача к 2024 г. обеспечить импортозависмость не более чем на 20%», – добавил министр промышленности Денис Мантуров, который наряду с Кобылкиным будет отвечать за строительство заводов. По словам Мантурова, большая часть оборудования, необходимого как для мусоросжигания, так и для мусоросортировки, разработано после запуска программы импортозамещения в России.

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