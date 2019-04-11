Forbes назвал основателя Uniqlo самым богатым японцем
Основатель сети магазинов одежды Uniqlo Тадаси Янаи возглавил список богатейших японцев в 2019 г., сместив на второе место лидировавшего два года подряд основателя SoftBank Масаеси Сона, сообщает Forbes.
Янаи и его семье принадлежит 44% акций Fast Retailing, материнской компании Uniqlo. За год он увеличил свое состояние на $5,6 млрд – до $24,9 млрд. Несмотря на рост акций SoftBank, состояние Сона увеличилось на $2,1 млрд и составило $24 млрд.
Forbes отмечает, что состояние 31 из 50 богатейших японцев уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Журнал оценил их суммарное состояние в $178 млрд против $186 млрд годом ранее.
Первый магазин Uniqlo был открыт в 1984 г. в Японии. Сейчас у компании более 3200 магазинов по всему миру. В России сеть появилась в 2010 г.: в настоящее время в стране 35 магазинов японского бренда – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.