Греф: Сбербанк не планирует покупать «О’кей»

За кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского накануне второго тура выборов готовы проголосовать 48,4% граждан, за действующего президента Петра Порошенко – 17%. К таким выводам пришел Киевский международный институт социологии (КМИС), опросив более 2000 респондентов старше 18 лет в 129 городах страны. Статистическую погрешность КМИС оценил в 3,3%.
Число не определившихся с выбором кандидата граждан составляет 17,9%, а 8,8% отказались назвать имя претендента на президентское кресло, за которого они готовы отдать свой голос. По данным КМИС, 6,3% респондентов не планируют принимать участия в голосовании, а 1,6% намерены испортить бюллетень. На вопрос о том, кто победит на предстоящих выборах, 57,2% респондентов КМИС предположили, что это будет Зеленский, в победе Порошенко уверены 14,1% граждан. Еще 28,7% респондентов не определились или отказались отвечать на этот вопрос.
Перед первым туром выборов президента на Украине КМИС проводил аналогичный опрос. В середине февраля за Зеленского готовы были проголосовать 16,4% респондентов, за Порошенко – 10,8%. Бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко поддерживали 9,6% респондентов. Число не определившихся в выборе кандидата составило 27%.
В апреле социологическая группа «Рейтинг» задала своим респондентам аналогичный вопрос: 51% сказали, что будут голосовать за Зеленского, 21% – за Порошенко. Еще 18% не определились, а 10% не намерены голосовать.
Выборы на Украине проходили 31 марта. Как сообщила Центральная избирательная комиссия страны, никто из кандидатов не смог в первом туре набрать 50% голосов, необходимых для победы. После окончательного подсчета протоколов Зеленский лидировал с 30,24% голосов избирателей, Порошенко поддержали 15,95% граждан страны, пришедших на выборы. Второй тур назначен на 21 апреля.