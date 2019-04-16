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Греф: Сбербанк не планирует покупать «О’кей»

Сбербанк не планирует покупать ритейлера «О’кей», но ведутся переговоры о финансировании. Об этом журналистам сообщил президент Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

Греф отметил, что не знает никаких подробностей о переговорах. «Мы как один из финансирующих банков рассматриваем эту сделку», – сказал он.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей». По словам собеседников агентства, банк планирует перепродать этот актив третьей стороне. В пресс-службе Сбербанка тогда заявили, что банк не планирует приобретение «О’кей» в собственных интересах.

«О’кей» в августе прошлого года подписала соглашение о долговом финансировании со Сбербанком на 12 млрд руб., отмечало агентство.