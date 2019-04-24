Бизнес

Новости

Портфель лизинговой компании Минтранса достиг почти триллиона рублей

В лизинговом портфеле Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на конец марта 2019 г. находятся 139 самолетов, в том числе 44 российских SSJ100, и 114 вертолетов, 112 из которых – российские Ми-8 и «Ансат», рассказал на закрытой встрече с представителями российских авиакомпаний и перевозчиков из стран СНГ замгендиректора ГТЛК Антон Королев. «Ведомости» ознакомились с его презентацией. В ней же указано, что портфель составляет 953 млрд руб.

Всего в авиатранспортную отрасль ГТЛК инвестировала 310 млрд руб., в том числе 120 млрд руб. в производство российских самолетов и вертолетов, говорится в презентации. Российские воздушные суда ГТЛК пока поставляла только российским авиакомпаниям. Одна из важнейших задач для ГТЛК – расширение географии присутствия и в других странах, в первую очередь – в СНГ, отечественный авиапром готов к выходу на международный рынок, заявил Королев на встрече.

ГТЛК на 100% принадлежит Минтрансу РФ, в 2017 г., по оценке рейтингового агентства «Эксперт», она вышла на первое место среди российских лизинговых компаний по размеру портфеля.

Пять самых дорогих самолетов российских бизнесменов