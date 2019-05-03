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Бизнес
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Reuters: Россия может сократить добычу нефти на 10% в ближайшие дни

Ведомости
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«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника. Агентство напоминает, что запрос компании последовал на фоне сбоя в экспорте из-за загрязнения нефти, попавшей в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).

По расчетам Reuters, такое сокращение добычи равно примерно 10% от общего объема добычи нефти в России и составит более 1 млн баррелей в день в течение следующих нескольких дней. «Транснефть» оперативно не прокомментировала агентству эту информацию. Представители «Транснефти», «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» не ответили на вопросы «Ведомостей».

В апреле Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба». Транзит в Европу из России по этому нефтепроводу был приостановлен. Минск предварительно оценил объем некачественной нефти в своих нефтепроводах в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» (эта компания обеспечивает транзит нефти по трубе) позже сообщила, что объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины составляет примерно 5 млн т.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент очень серьезным экономическим, имиджевым и материальным ущербом для России. В «Транснефти» заявляли, что это произошло в результате «мошеннической схемы».

Накануне, 2 мая, Минэнерго России и «Гомельтранснефть Дружба» сообщили, что проблема частично решена: из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» поступила чистая нефть. 4 мая она должна поступить на принадлежащий «Белнефтехиму» Мозырский НПЗ. После стабилизации качества нефти в Мозыре нефть поступит на Украину. Срок, когда нефть поступит в Польшу, пока не определен.

Политика
Новости

Путин и Трамп обсудили по телефону итоги расследования Мюллера

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Стороны обсудили, в частности, итоги расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г., которое завершилось в марте.

Сандерс подчеркнула, что «оба лидера знали, что сговора (между Трампом и представителями российских властей) не было», отмечает CNBC. По ее словам, этот вопрос Трамп и Путин обсудили «коротко». В Белом доме назвали беседу «очень позитивной». Разговор состоялся по инициативе Вашингтона, сообщила позже пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили возможное новое ядерное соглашение между США, Россией и Китаем или же возможность продления существующего – между США и Россией. Они поговорили о ситуации в КНДР и Венесуэле. Трамп призвал Путина усилить давление на КНДР с целью ядерного разоружения региона. Путин в свою очередь заявил, что венесуэльцы «вправе сами определять будущее своей страны».

Разговор Путина и Трампа длился почти полтора часа, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Российский лидер в разговоре с американским коллегой отметил, что новым властям Украины нужно сделать реальные шаги по реализации минских договоренностей, говорится в сообщении Кремля. Общение Путина и Трампа – первый их контакт после декабрьского саммита «двадцатки» в Аргентине. Тогда американский лидер в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным, и они пообщались лишь в кулуарах форума.

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Политика
Новости

СКР задержал основателя языкового сервиса LinguaLeo

Ведомости
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Следователи задержали жителя Башкирии, сознавшегося в убийстве сестры, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии.

В сообщении ведомства имя задержанного не называется. Однако в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об Айнуре Абдулнасырове – создателе сервиса для изучения языков LinguaLeo.

По данным СКР, 2 мая мужчина поссорился с сестрой в доме в селе Дюртюли. Он нанес ей несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. «Обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном», – сообщило ведомство. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для 34-летнего обвиняемого.

Компания LinguaLeo была основана в 2009 г. Она разработала приложение для изучения языков, которое, по утверждению компании, используют более 17 млн человек по всему миру. Согласно информации Crunchbase, за время работы сервис привлек $3 млн.

Политика
Новости

Посольство России в США направило ноту протеста из-за приговора Бутиной

Ведомости
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Российское посольство в США направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с приговором россиянке Марии Бутиной, вынесенным ранее американским судом. В сообщении российского посольства в США в Twitter уточняется, что дипломаты также посетили Бутину в американской тюрьме. «Мария стойко и с достоинством переносит тяготы тюремного заключения», – говорится в сообщении.

Бутина была задержана в США летом 2018 г. Ее обвинили в том, что она вступила в сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в США в качестве иностранного агента. Американские власти указывали, что Бутина действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». Как утверждает CNN, речь идет о бывшем зампреде Банка России Александре Торшине.

Россиянка частично признала вину. В апреле суд американского округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, уже проведенных в заключении в ожидании приговора суда. После того как Бутина отбудет наказание, ее депортируют в Россию. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

После приговора Бутина рассказала о попытках ее семьи связаться с Торшиным (она работала помощницей Торшина, когда тот занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации). Однако, по словам Бутиной, он не пошел на контакт с ее родными. Бутина отметила, что Торшин продолжает оставаться для нее «дорогим и близким человеком», и предположила, что им нужно встретиться и разобраться в ситуации.

Что известно о Марии Бутиной

Экономика
Новости

Суды обязали россиян заплатить за жилье более 130 млрд рублей в прошлом году

Ведомости
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Иски об оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг стали самыми массовыми в прошлом году в судах, свидетельствуют данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде. ТАСС отмечает, что они впервые за несколько лет обошли по числу иски о взыскании долгов по кредитам и займам.

Из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в минувшем году, почти 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жилую площадь, воду, тепло и электроэнергию. 10 лет назад таких дел было рассмотрено 1,47 млн, в 2014 г. – 2,1 млн, в 2017 г. – 5,4 млн.

Суды в прошлом году удовлетворили почти 99% подобных исков. Сумма взыскания по решениям судов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составила почти 135 млрд руб. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.

В большинстве удовлетворенных судами исков (5,7 млн) речь шла о долге до 50 000 руб., в 365 000 – о долге от 50 000 до 100 000 руб., еще 153 000 исков касались требований от 100 000 до 300 000 руб. Почти 16 000 ответчиков задолжали за ЖКУ от 300 000 до 500 000 руб. Долги 521 ответчика превысили отметку в 1 млн руб.

Бизнес
Новости

Баффетт рассказал о первых инвестициях в Amazon

Ведомости
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Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway купила долю в интернет-ритейлере Amazon, сообщил Баффетт в интервью CNBC. Бизнесмен подчеркнул, что инвестировать в компанию Джеффа Безоса решил не он, а один из портфельных управляющих Berkshire – Тед Уэшлер или Тодд Коумз. Оба управляют в Berkshire портфелями активов объемом по $13 млрд каждый.

Баффетт назвал себя «идиотом» за отказ ранее покупать акции Amazon. Он уточнил, что инвесткомпания обнародует информацию о своих активах по данным на конец I квартала 2019 г. позднее в этом месяце.

В прошлом Баффетт говорил, что восхищается работой Безоса, генерального директора и основателя Amazon. Он признавался, что считает ошибкой решение не инвестировать в интернет-ритейлер на раннем этапе работы Amazon. «Я был очень, очень и очень высокого мнения о способностях Джеффа Безоса, когда я впервые встретил его, и все-таки я его недооценил», – сетовал Баффетт.

В прошлом году Berkshire, Amazon и JPMorgan объявили о создании совместного проекта под названием Haven. Его целью является снижение расходов на медицинское обслуживание для сотрудников трех компаний.

Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год

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Технологии
Новости

SpaceX подтвердила разрушение космической капсулы Crew Dragon при испытаниях

Ведомости
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Космическая капсула корабля Crew Dragon, которую SpaceX планирует использовать для доставки людей на Международную космическую станцию (МКС), была разрушена во время испытания. Об этом сообщил вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман на пресс-конференции в NASA.

Компания называла аварию «аномалией». CNN отмечает, что инцидент может сорвать планы SpaceX отправить космонавтов на МКС в этой капсуле в 2019 г. Кенигсман подтвердил, что сбой «явно не стал хорошей новостью для всего графика».

Нештатная ситуация, в результате которой разрушилась капсула, произошла во время неудачных огневых испытаний Crew Dragon в конце апреля. Во время финального испытания на испытательном стенде произошел сбой, сообщил тогда представитель SpaceX. По данным подразделения ВВС США на мысе Канаверал, где проходили испытания, в результате инцидента никто не пострадал. CNN сообщал, что во время испытаний над испытательным комплексом «поднялись плотные клубы дыма».

Одновременно компания отменила запуск к МКС ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, запланированный на 3 мая. NASA объяснило отмену запуска проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя. «Следующая возможность для запуска будет завтра в 02.48 по восточноамериканскому времени (09.48 мск), – уточняется в сообщении.

Экономика
Новости

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

Ведомости
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Мировые центробанки, в том числе регуляторы России и Китая, нарастили покупки золота в первые три месяца этого года до максимальных объемов за шесть лет, свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

По данным WGC, Москва закупила 55,3 т золота. Таким образом, общее количество золотого резерва страны превысило 2168 т. В 2018 г. Россия купила 274,3 т золота. Закупки золота финансировались за счет практически полной продажи Банком России портфеля казначейских облигаций США, говорилось в докладе организации. ЦБ в основном приобретает золото у отечественных производителей.

Москва, скупая золото, стремится снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США, отмечает Bloomberg.

В целом страны пополнили свои запасы золота на 145,5 т в I квартале, что на 68% превышает аналогичный показатель прошлого года. Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.

Политика
Новости

Правительство опровергло родство жены Медведева и совладельцев «Мираторга»

Ведомости
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В пресс-службе правительства опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Дмитрия Медведева Светланой и руководителями холдинга «Мираторг» братьями Виктором и Александром Линниками, сообщает «Интерфакс».

Пресс-служба объяснила официальное заявление «некорректными публикациями и поступившими вопросами» на эту тему. В сообщении подчеркивается, что бизнесмены не являются «ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой».

Девичья фамилия супруги премьера – Линник. Президент «Мираторга» Виктор Линник ранее опровергал информацию о родстве с супругой премьера. «Это просто совпадение. Мы не родственники», – заявлял он. К бизнесу «Мираторга» Светлана Медведева не имеет никакого отношения, говорил Forbes высокопоставленный чиновник федерального правительства.

В марте Национальная мясная ассоциация, куда входит «Мираторг», призвала запретить частным лицам ввозить в Россию мясные и молочные продукты для личного пользования, писали «Ведомости». Минсельхоз и Россельхознадзор поддержали предложение. Позже Виктор Линник в ответ на негативную реакцию в отношении инициативы заявил в интервью Forbes, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков «балаболами».

Политика
Новости

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына освободили через месяц после приговора

Ведомости
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Власти Малайзии освободили обвиняемую в убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Чен Нама, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ее адвоката. Он уточнил, что его подзащитная, гражданка Вьетнама Доанг Тхи Хыонг, была выпущена из тюрьмы утром 3 мая. В ближайшее время она вернется на родину.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура в феврале 2017 г. Пока он ждал рейса, к нему подбежали две девушки, одна из которых втерла ему в лицо фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Подозреваемые заявили, что были уверены в том, что участвуют в розыгрыше для телешоу.

Кроме Доанг Тхи Хыонг по делу об убийстве Ким Чен Нама проходила также индонезийка Сити Айсия. Изначально ей предъявили обвинения в сознательном соучастии в преступлении. В марте прокуратура Малайзии сняла обвинения с Сити Айсии и освободила ее в зале суда. Она вернулась на родину.

Обвинение в отношении Доан Тхи Хыонг было переквалифицировано на умышленное причинение вреда. В апреле ее приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Судья Азми Ариффин отмечал, что обвиняемой повезло, так как изначально ей грозила смертная казнь.

Бизнес
Новости

Bloomberg: лорд Баркер получил от $4 млн за снятие санкций c компании Дерипаски

Ведомости
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Член палаты лордов Великобритании Грегори Баркер получил бонус на сумму от 3 до 4 млн фунтов (от $3,9 до $5,2 млн) за переговоры о снятии санкций с компании En+ российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Баркер провел месяцы, курсируя между Вашингтоном, Лондоном и Москвой, чтобы добиться соглашения между министерством финансов [США] и российским миллиардером Олегом Дерипаской», — отмечает агентство.

В марте Баркер подтвердил, что получит за эту работу бонус, назвав его «относительно скромным». En+ не раскрывала, сколько заплатит ему. В своих отчетах, отмечает Bloomberg, компания указывала, что в прошлом году заплатила $16 млн «ключевому управленческому персоналу», в частности $1,8 млн неисполнительным директорам, в том числе Баркеру. По словам собеседников Bloomberg, эти суммы не включают бонус, выплаченный Баркеру, поскольку он был выплачен тогда, когда санкции были сняты, то есть уже в 2019 г.

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели в апреле 2018 г. Баркер нанял американскую компанию Mercury для лоббирования его интересов, и она представила властям США названный его именем план вывода компаний Дерипаски из-под санкций. Документ был опубликован летом 2018 г., а в январе этого года санкции были отменены.

Работа Баркера на российскую компанию стала поводом для расследования в британской палате лордов. Жалобу на него отклонили в феврале.

Баркер занимает должность председателя совета директоров En+. Он был членом британской палаты общин, а с октября 2015 г. является членом палаты лордов. С 2010 по 2014 г. Баркер занимал пост министра энергетики Великобритании.

Технологии
Новости

Зеленский ответил на запуск телеканалом НТВ шоу с его участием

Ведомости
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал на своей странице в Facebook запуск телеканалом НТВ шоу, в котором он будет ведущим.

Он напомнил, что участие в телешоу сделало его популярным на Украине и помогло стать избранным главой государства. «Эфир этого шоу [на НТВ], снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», — подчеркнул Зеленский.

НТВ анонсировало запуск шоу «Магия» с Зеленским в конце апреля. Оно выйдет 3 мая. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!» – говорится в анонсе. Пресс-служба НТВ уточняла, что участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов изучат тонкости мастерства иллюзиониста.

По данным «Коммерсанта», шоу было записано еще в 2011 г., его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа». Планировалось, что оно выйдет на телеканале «Россия 1». Соведущей Зеленского стала актриса Татьяна Лазарева.

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