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«Белнефтехим» подтвердил получение российской качественной нефти по «Дружбе»

Белорусский концерн «Белнефтехим» подтвердил получение качественной российской нефти после двухнедельного перерыва, вызванного загрязнением нефтепровода «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).

Нефть, соответствующая требованиям ГОСТ, поступила на линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Мозырь» оператора белорусского участка «Дружбы» – «Гомельтранснефть Дружба», говорится в сообщении «Белнефтехима». Отгрузка поступившей нефти в соответствии с согласованным графиком начнется 5 мая. А к переработке новой партии Мозырский НПЗ приступит с 6 мая.

Ранее о том, что очищенная от хлора российская нефть поступила на узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии, сообщило Минэнерго России. Нормализация качественных характеристик нефти в порту Усть-Луга ожидается 7 мая, напомнило министерство.

Белоруссия пожаловалась на качество нефти, поступающей из России по трубопроводу «Дружба», в апреле. «Транснефть» подтвердила повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала решить проблему. Компания подчеркнула, что попадание некачественной нефти в трубопровод произошло в результате «мошеннической схемы». Польша и Украина приостановили прием нефти по трубопроводу, а 30 апреля «Гомельтранснефть Дружба» полностью остановил прием нефти из России на время вытеснения некачественного сырья из нефтепровода.