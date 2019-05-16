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«Аэрофлот», «Уралкалий» и Polyus Gold выпали из глобального рейтинга Forbes

Российские компании Polyus Gold, «Аэрофлот» и «Уралкалий» выпали из глобального рейтинга крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000. В 2018 г. они занимали 1552-е, 1932-е и 1993-е места соответственно. Теперь в списке 22, а не 25 российских компаний.

Четыре российские компании оказались в первой сотне рейтинга. Лидером среди них в четвертый раз подряд стал «Газпром», который занял 40-е место. Второе место в третий раз подряд занял Сбербанк (47-е место в списке). Топ-3 замыкает «Роснефть» (52-е место в рейтинге).

Четвертая крупнейшая компания России, согласно рейтингу, – «Лукойл», который в этом году поднялся на одну строчку – до 97-го места. Пятерку замыкает «Сургутнефтегаз», который оказался уже в четвертой сотне (330-е место).

В первой тысяче в рейтинге также такие российские компании, как «Транснефть» (386-е место), ВТБ (471-е место) «Новатэк» (500-е место), «Татнефть» (524-е место), «Норильский никель» (574-е место), «Россети» (767-е место), Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, 791-е место), «Северсталь» (925-е место).

На первом месте глобального рейтинга – китайский банк ICBC. Всего в топ-10 наибольшее количество компаний из Китая – их пять, в то время как из США – четыре (JPMorgan Chase, Bank of America, Apple, Wells Fargo). Девятую строчку занимает британско-нидерландская компания Shell.

В целом в рейтинге больше всего компаний из США – их 575, далее следуют компании из Китая и Гонконга – 309. На третьем месте Япония – 223. Как отмечает Forbes, когда рейтинг был опубликован впервые в 2003 г., соотношение было другое: компаний из США в списке было 776, в то время как из Китая и Гонконга – всего 43.