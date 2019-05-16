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Антипинский НПЗ прекратил прием нефти

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил прием нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина. По его словам, поставки нефти на другие российские НПЗ идут по плану.

В конце апреля гендиректор Антипинского НПЗ Максим Андриасов заявил о планах подать заявление в Арбитражный суд Тюменской области о банкротстве завода. Основной кредитор завода Сбербанк 26 апреля получил от Андриасова уведомление о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей из-за недостаточного уровня предоплат от трейдеров. Работа завода была переведена в режим рециркуляции. «Генеральный директор запросил у банков-кредиторов и акционеров дополнительное финансирование. В данный момент обращение рассматривается банком», – отмечали в Сбербанке.

Антипинский НПЗ является основным активом группы New Stream. Завод может перерабатывать до 9 млн т нефти в год, глубина переработки приближается к 98%, говорится на сайте компании. В сентябре 2018 г. НПЗ начал промышленный выпуск бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 г. Антипинский НПЗ, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, снизил переработку нефти с 7,3 млн т в 2017 г. до 6,4 млн т.

Сбербанк является крупнейшим кредитором группы New Stream. По последним данным, долг завода перед банком составляет около $3 млрд. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2017 г. чистая прибыль завода сократилась в 46 раз и составила 26,5 млн руб. При этом проценты по долгу выросли практически вдвое и составили 8,6 млрд руб.