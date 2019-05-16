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Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании

Проект региональной авиакомпании, которым по поручению правительства занимались Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф, передает «Интерфакс».

По его словам, на проект пока «нет должного спроса». «Мы все подготовили. Если правительство вернется к этому, мы будем готовы это обсуждать», – отметил он.

Проект был представлен Минтрансу, однако «острой заинтересованности» к нему нет, подчеркнул Греф.

О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год. Таким образом, она должна была стать одной из крупнейших авиакомпаний России после «Аэрофлота» и S7 Group.

Региональные перевозки (между городами России, минуя Москву) стали одной из тем майского указа президента Владимира Путина. Он поручил к 2024 г. довести их долю во внутренних перелетах до 50%. В 2017 г. она составляла всего 23%, рассказывал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.